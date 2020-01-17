Алла Мазур вперше прокоментувала свою боротьбу з раком: не закривайтеся в собі

Алла Мазур вперше прокоментувала своє захворювання онкологією. Телеведуча зізналася, що вже пройшла чотири процедури хіміотерапії, а також закликала людей, у кого дігностовано захворювання, не замикатися в собі, а прийняти допомогу близьких. Про це телезірка відверто написала на своїй Facebook-сторінці.

Також Мазур повідомила, що у неї попереду ще операція, але тепер вона менше боїться, адже її підтримують близькі люди.

"Не закривайтеся в собі. Прийміть допомогу близьких і друзів. Якщо не ховаєшся від світу - це дійсно спрощує життя. Четверта хімія мені далася легше, ніж попередні три, хоч сил ще трохи. Побічні ефекти - традиційні, і це помітно по зміні зачіски. Але прогрес є. Попереду ще кілька хіміотерапій - та операція", - зізналася ведуча.

Алла Мазур розповіла про онкологію (фото: facebook.com/pg/1plus1.AllaMazur)

Виявлено новий агресивний вид раку: вражає молодих людей все частіше

Мазур зазначила, що необхідно регулярно перевірятися, щоб вчасно діагностувати захворювання. Якщо людині все-таки діагностували онкологію - не панікувати. Необхідно знайти лікаря, якому ви будете довіряти.

Нагадаємо, що в листопаді 2019 року популярна українська телеведуча Алла Мазур повідомила, що лікарі діагностували у неї злоякісну пухлину і вона починає свою боротьбу з раком. Тоді вона зізналася, що їй дуже хотілося закритися від усіх і нікому не розповідати, що з нею сталося. Але потім вона зрозуміла, що боятися не можна, а потрібно боротися.