Аліна Паш може не поїхати на Євробачення: названа причина

Угода не буде підписана до тих пір, поки в Державній прикордонній службі України не дадуть відповідь на запит про перетин кордону України Аліною Паш. Є підстави вважати, що її довідка була підроблена.

Перед Нацвідбором справжність довідки не підтвердили

З'ясувалося, що при перевірці документів перед проведенням конкурсу "Суспільне" не отримало відповіді від Державної прикордонної служби з приводу перетину кордону, оскільки такі дані є конфіденційними.

А згідно з правилами Нацвідбору на Євробачення у 2022 учасники відбору зобов'язані були гарантувати, що не виступали на території РФ і на окупованих територіях після 15 березня 2014 року - не здійснювали концертну діяльність, виступи, не брали участь у будь-яких публічних або приватних заходах, організованими будь господарюючими суб'єктами країни-агресора на території країни агресора, в Криму або на інший окупованій території.

А також не планує здійснювати такі виступи до, під час Нацвідбору і до дати Євробачення 2022 включно.

Що представила Паш як доказ

Аліна Паш надала гарантії, що не порушувала законодавство України та вимоги конкурсу. У 2015 році вона виступала в Криму, але це був приватний захід, а кордон вона перетинала з боку України.

Вона надала документ про перетин кордону з Кримом з боку України від ДЦОСІ Державної прикордонної служби України.

Довідка може бути підробкою

Однак після проведення Нацвідбору до "суспільного" звернувся активіст Сергій Стерненко. Він стверджує, що документ Аліни Паш - підробка.

"У мене дуже серйозні та обґрунтовані підстави стверджувати, що" довідка", оприлюднена командою Аліни Паш, є підробленою. З власних джерел як в ДПСУ, так і в інших структурах мені стало відомо, що за вказаний період, а саме в серпні у 2015 році Аліна Паш відвідувала окупований Крим саме через територію держави-окупанта", - написав Стерненко у своєму Telegram-каналі.

Він повідомив, що артистка вилетіла з Києва до Москви 11 серпня 2015 року, а повернулася в Україну 14 серпня 2015 року тим же шляхом - літаком.

І таким чином, вона потрапила в окупований Крим за допомогою авіаперельоту внутрішніми російськими авіалініями. Тим самим - порушила правила перетину державного кордону України та правила Нацвідбору.

Крім того, Аліна Паш ще й порушила закон України - вона підробила документи, а це кримінальне правопорушення.

Як відреагували в "Суспільному"

"У зв'язку з отриманою інформацією від громадян про можливе підроблення наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash, Громадське звертається до ДПСУ і просить підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби.

Громадське не підписуватиме угоду про участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення з переможницею Національного відбору до завершення перевірки та з'ясування фактів", - сказано в повідомленні.