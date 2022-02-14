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Вітовська жорстко висловилася про перемогу Паш в Нацвідборі: "Скільки потрібно грошей, щоб не принижувати свою країну?"

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Понеділок 14 лютого 2022 10:29
Вітовська жорстко висловилася про перемогу Паш в Нацвідборі: "Скільки потрібно грошей, щоб не принижувати свою країну?" Ірма Вітовська розкритикувала перемогу Аліни Паш у Нацвідборі 2022 (колаж: Styler)
Автор: Марина Настевич

Українська актриса Ірма Вітовська поділилася своєю думкою про результати Нацвідбору на Євробачення 2022, де перемогу святкувала Alina Pash. На думку артистки, поїздки в Росію прощатися не повинні.

Вельми різкими словами на адресу Паш Вітовська поділилася на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що Паш замішана в скандалах через поїздки в Крим і в Москву після 2014 року.

Ірма звинуватила молоду співачку в "відсутності яєць" і натякнула, що справа була в грошах. При цьому конкурсна пісня Аліни для Євробачення 2022 "Тіні забутих предків" їй сподобалася.

"Той випадок, коли вояж в столицю агресора "пересирає" круту пісню з класним потрібним змістом і хорошим виконанням ... Чому існує ця хвороба - "відсутність яєць"? Скільки потрібно грошей, щоб не принижувати своїх і свою країну? Чому відсутнє почуття солідарності з вмираючими за цю землю щодня. Ця моральна проституйованість закінчиться коли-небудь? Немає слів", - емоційно висловилася актриса.

Вона також розкрила, кого підтримувала в цьому Нацвідборі.

"Тому я за Калуш. Калуш крутий. Хоча текст пісні і виконання Аліни Паш - дуже актуальний і важливий сигнал світу", - поділилася Вітовська.

Вітовська жорстко висловилася про перемогу Паш в Нацвідборі: &quot;Скільки потрібно грошей, щоб не принижувати свою країну?&quot;

Вітовській подобається сенс і текст пісні Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Зірка закликала молодих артистів бути сильнішими і не прогинатися.

"Не прогинайся, молодь! Не прогинайся! Як би важко не було. У нашій історії багато поколінь молоді проходили завідомо пекло і тортури. Невже так важко тримати гонор? "Краще бути останнім серед вовків, ніж першим серед шакалів" Чингісхан", - підсумувала актриса.

Сама Аліна Паш називає "заказухою" нинішній галас з поїздкою і наголошує, що не порушувала закони України і не перетинала кордон у недозволеному місці, коли в'їжджала до Криму.

Дивіться виступ Аліни Паш у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022:

Раніше ми писали, що український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк різко висловився про скандал з Аліною Паш і порівняв його з аналогічною ситуацією навколо MARUV в 2019 році на тому ж Нацвідборі.

Також повідомлялося, що після перемоги Alina Pash у фіналі Нацвідбору з піснею "Тіні забутих предків" рейтинг України на офіційному букмекерському сайті Євробачення різко виріс - з 7 місця ми перемістилися на 2.

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