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Аліна Паш та інші українські артисти виступатимуть на одному фестивалі з росіянами: деталі скандалу

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Будапешт, Четвер 11 серпня 2022 13:17
Аліна Паш та інші українські артисти виступатимуть на одному фестивалі з росіянами: деталі скандалу Фото: Аліна Паш виступить на Sziget (facebook. com. alinapashofficial)
Автор: Styler

Аліна Паш погодилася виступити на фестивалі Sziget в Угорщині, незважаючи на те, що на заході також заявлені росіяни. Також з України їдуть Krapka; Koma, Ragapop, Luiku, E. Lina, Fo Sho, Kazka, Daria Kolosova та Etapp Kyle, Constantine, DJ MIURA та Postman.

Всі деталі скандалу читайте нижче в матеріалі Styler.

Хто виступить на фестивалі

На щорічному музичному фестивалі в Будапешті, який триватиме тиждень, братимуть участь зірки з усього світу. Але також там будуть і діджеї з Росії. Наприклад, Ніна Кравіц, дует Phlegmatic Dogs і виконавець Volac.

Зазначимо, що виступи Ніни Кравіц скасовують багато фестивалів, з нею переривають контракти записуючі компанії через її позицію про війну в Україні.

Що говорить Аліна Паш

Співачка, скандал з якою ще не забули українці, знову влипла в дивну історію. Вона пояснила свою участь у фестивалі в пості на Facebook.

"Розумію коментарі з приводу неприпустимої присутності на одному фестивалі разом з російськими виконавцями. Я серйозно роздумувала над варіантом, щоб відмовитися від участі. Однак для зваженого рішення ми з командою оцінили альтернативні втрати України від відсутності на сцені такого великого фестивалю українського голосу. Тоді цей майданчик не буде протистояти росіянам", - написала Паш.

Аліна Паш та інші українські артисти виступатимуть на одному фестивалі з росіянами: деталі скандалуАліна Паш виступатиме з російськими музикантами в Угорщині (facebook.com/alina.pash)

Аліна зазначила, що всі запрошені на фестиваль українські артисти вимагали скасувати виступ російських виконавців, але організатори їм відмовили.

До речі, з росіянкою Ніною Кравіц Аліна виступала і в Іспанії, вона цього не приховує.

"За літо я виступила на великій кількості європейських фестивалів і вже мала кейс, де на Mad Cool Festival в Мадриді в лайнапі була російська діджейка Ніна Кравіц. Ми з alyona Alyona зверталися до організаторів з офіційними листами, проханнями зняти цю артистку з фестивалю, але, на жаль, тиску не вистачило", - резюмувала артистка.

Для довідки

Фестиваль Сігет - щорічний фестиваль музики, культури і мистецтва. П'ятий за величиною фестиваль в світі і одне з найбільших музичних заходів в Європі. Проходить з 1993 року на острові Обуда. Фестиваль триває 7 днів, програми працюють 24 години на добу.

Нагадаємо, що премію YUNA отримала співачка, яка регулярно виступала в РФ і має "аж" дві україномовні пісні.

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Алина Паш
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