Алина Гросу нашла новую работу в США: чем будет заниматься певица

Так, Гросу стала официальной представительницей украинской культуры на постоянной основе.

Об этом объявила глава по дипломатическим отношениям между Америкой и другими странами ООН во время концерта в Нью-Йорке, который посетила представительница ООН.

"Для меня это честь. Работаю и в дальнейшем ради того, чтобы достойно представить Украину в мире. Радуюсь, что получила такую важную миссию именно после презентации моего нового украиноязычного альбома на концерте в Америке. Мне приятно, что отметили мою работу именно таким образом", - поделилась звезда.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

К тому же ее пригласили заранее на несколько официальных мероприятий, где артистка будет исполнять украинские песни и представлять украинскую культуру.

Алина уже присутствовала на званом ужине у мэра Нью-Йорка, который посетило немало уважаемых и высокопоставленных людей.

"Мы говорили об украинских детях, о важности помочь им и нашей украинской культуре и ее поддержке", - поделилась знаменитость.

Отметим, что недавно исполнительница провела благотворительный тур по Америке с Народной артисткой Украины Ириной Билык. Концерты были посвящены Дню Независимости Украины.

В рамках тура Алина встретилась с Героями, которые уже получили протезирование.