Аллергия мучает, а собаку хочется? 6 пород, которые точно не заставят вас плакать

Почему собаки вызывают аллергию

Некоторые считают, что аллергикам и астматикам лучше всего подходят гладкошерстные, или же и вовсе лысые собаки. Однако на самом деле это не совсем так.

Учеными было доказано, что аллергические реакции у человека провоцирует не сама шерсть животных, а белок, содержащийся в перхоти, моче, слюне, а также в выделениях из глаз и носа собак. Он оседает на шерсти, поэтому некоторые считают, что именно она является причиной аллергических проявлений у людей (слезотечения, чихания, кожных высыпаний и т.п.).

Поскольку на самом деле собак, которые были бы полностью гипоаллергенными, в природе не существует, при выборе четырехлапого товарища аллергику следует выбирать среди условно гипоаллергенных пород (выделяющих наименьшее количество аллергенов).

Чаще всего такие собаки редко линяют, или не линяют совсем. Они могут быть жесткошерстными, с густым подшерстком, или же вовсе без него.

Породы, которые подходят аллергикам лучше всего

Пудель (стандартный, миниатюрный, игрушечный)

У этой породы нет подшерстка, который сильно линяет. Вьющаяся шерсть задерживает выпадающие волоски, которые впоследствии можно вычесать.

Кроме того, пудель имеет очень низкую склонность к слюнотечению.

Пудель был скрещен со многими другими собаками, чтобы создать ряд гипоаллергенных пород - лабрадудль, голдендудль, йоркипу, кокапу и т. д.

Той-пудель (фото: OLX)

Итальянская водяная собака (лаготто-романьоло)

У этой породы - густая шерсть в виде тугих завитков. Она не склонна к линьке и имеет совсем небольшое количество перхоти.

Эти собаки также почти не выделяют слюны.

Водяные собаки - настоящие друзья (фото: Википедия)

Шнауцер (ризеншнауцер, мительшнауцер, цвергшнауцер)

Эта порода во всех размерах имеет густую шерсть, минимизирующую распространение аллергенов. Нижняя ее часть - мягкая и плотная, верхняя - жесткая.

Такие собаки не выделяют много перхоти, что делает их идеальными для аллергиков.

Шнауцеры - активные, но послушные (фото: David Woo / American Kennel Club)

Бишон фризе

Эта порода имеет двойную вьющуюся шерсть. Она практически не линяет и не имеет аллергенной перхоти.

Именно поэтому эти четырехлапые входят в число лучших гипоаллергенных собак.

Просто ми-ми-мишка (фото: Википедия)

Китайская хохлатая собака

Эта порода относится к так называемым "голым" собачкам.

На голове, хвосте и лапах у нее есть небольшие "островки" шерсти, однако они не содержат большого количества аллергенов.

Эти собаки - несколько забавны снаружи, но прекрасны в душе (фото: Википедия)

Мальтийская болонка

Эта порода имеет густую, длинную и блестящую шерсть без подшерстка. Некоторые даже называют ее "волосами".

У собак этой породы - мягкий характер и минимум аллергенов.

Болонки - элегантные красотки (фото: David Woo / American Kennel Club)