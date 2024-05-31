Может ли у кошек быть аллергия на собак? Вот что говорят ветеринары
Если ваша кошка чешется, возможно, у нее аллергия на что-то из окружающей среды. Плесень, пыльца и пылевые клещи являются распространенными аллергенами.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, могут ли кошки иметь аллергию на собак и что с этим делать.
Может ли у кошек быть аллергия на собак?
Хотя это явление недостаточно изучено и встречается редко, но кошки могут иметь аллергию на собак.
"Когда мы проводим внутрикожное тестирование на аллергию у кошек, собачий эпителий является одним из аллергенов, на наличие которых мы проверяем кошек из группы, состоящей примерно из 60 аллергенов окружающей среды, включая пыльцу, плесень и клещи домашней пыли", - говорит ветеринарный дерматолог из Корнеллского университета в Стемфорде, доктор Элизабет Фальк.
Аллергия у кошек изучена плохо, поэтому сложно сказать, какие породы собак более аллергенны.
"В общем, пожалуй, существует значительная вариабельность "аллергенности" собак, связанная с породой, тогда как у большинства людей, страдающих аллергией на кошек, аллергия возникает на всех кошек, независимо от породы. Вероятно, это связано с тем , что у людей аллергия на разные собачьи аллергены (например, на собачью слюну, собачий альбумин и другие), тогда как основной кошачий аллерген Fel d1 является общим для всех пород кошек", - комментирует Фальк.
Хотя пока невозможно точно определить, какие именно породы вызывают аллергическую реакцию у кошек, собаки более склонны к линьке, теоретически могут распространять больше аллергенов, предполагает ветеринар из больницы Трусдел, доктор Сьюзан Джеффри.
Как определить, что у вашей кошки аллергия на собак
Если у вашей кошки аллергия это станет заметно. Есть ряд основных признаков, на которые следует обратить внимание:
- кошка чешет кожу до потери меха и травмирования кожи
- могут появиться корки, чешуйки, папулы или пустулы
- кожа может стать розовой или красной
- кошка может выдергивать свои волосы
- появились слезотечение и чихание
Чтобы точно определить, что вызывает аллергическую реакцию, а не ошибиться с диагнозом, нужно провести анализ крови или кожный тест. Эти тесты сможет сделать ветеринар.
При подозрении на аллергию у вашей кошки важно сразу обратиться к врачу, ведь из-за царапин и ран может развиваться дрожжевые и бактериальные инфекции.
Что делать, если у вашей кошки аллергия на собак
Предотвратить появление аллергии невозможно, но ее можно лечить и контролировать. Существуют два основных подхода к лечению: управлять симптомами с помощью лекарства и повышать толерантность к аллергенам с помощью иммунотерапии (вакцины от аллергии).
Цель вакцины - уменьшить или полностью устранить потребность в лекарстве, и она эффективна примерно в 70 процентов случаев.
Аллергия часто возникает из-за сочетания условий окружающей среды и генетики. Хотя изменить ДНК кошки невозможно, можно повлиять на ее окружение:
- делайте частую уборку, чтобы уменьшить количество шерсти
- регулярно купайте собаку, чтобы снизить количество аллергенов
Хотя предотвратить аллергию сложно, правильное лечение и уход помогут вашей кошке чувствовать себя лучше и уменьшат проявления аллергических реакций.
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При написании материала были использованы источники: Mayoclinic, A1Savannahs, PetMD и Википедия.