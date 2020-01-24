Олександр Сєров їде в Київ, хоча був у Криму: буду співати українською

Олександр Сєров зібрався з концертом до Києва 23 березня, але ще не знає, чи буде виступ. Російський співак відвідував Крим після його анексії Росією і в Україні хочуть заборонити анонсований концерт. Сам виконавець не розуміє, чому його раптом зробили "ворогом народу", адже він нічого такого кримінального не зробив.

Виконавець розповів, що його рідні досі живуть у Миколаєві, а сам він вніс вклад в розвиток української культури. Нагадаємо, що Олександр Сєров народився теж в Україні.

"Як мені можна заборонити в'їзд, якщо я народився в Україні? Працював і дещо зробив для культури цієї країни, як музичний керівник. Ось і вся моя місія. Я не знаю, я негативного нічого не робив", - розповів Сєров виданню "КП в Україні".

Олександр до кінця не знає, чи відбудеться його коцерт в Києві, каже, що це питання потрібно задавати організаторам. Також Сєров пообіцяв виконати пісні українською мовою, якщо виступ все ж відбудеться.

"Звичайно, будуть пісні українською мовою. Моя повага до української пісні безмірно. Тому що вона мене виростила як співака чи музиканта з часів Олександра Білаша, Степана Сабадаша, вірші Дмитра Майбороди і музика Мирослава Скорика. Я називаю вам імена тих, хто був популярний в 60-70-х, але саме тоді я все це вбирав. Як можна не пам'ятати Дмитра Гнатюка, Анатолія Солов'яненка, Василя Кондратюка, Костянтина Огнєвого!? "- сказав Сєров.

Співак зізнався, що, якщо СБУ заборонить його концерт в Києві, значить так тому і бути. З приводу відвідин Криму артист повідомив, що Севастополь йому дуже дорогий і він не міг там не виступити.

"Мій приїзд до Севастополя був тому, що я віддав три роки цьому місту, коли жив у Радянському Союзі. Розумієте? Севастополь дав мені путівку в життя. Там дисципліна, там було все для того, щоб проявити характер, силу волі і духу. Я думаю, якщо б я не служив в Севастополі, то не став би співаком. Мій візит до Севастополя був тільки благородним!" - резюмував Сєров.