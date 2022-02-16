Олександр Абраменко - герой Олімпіади з романтичною натурою. Ось фото, які це доводять

Олександр Абраменко завоював для України першу медаль на зимових Олімпійських Іграх в Пекіні. 33-річний спортсмен виграв срібну медаль в лижній акробатиці.
Українець має романтичну натуру і про це свідчать його фотографії - детальніше читайте в матеріалі Styler нижче.
Олександр Абраменко народився в місті Первомайський Харківської області в сім'ї військового. У віці 10 років він почав займатися спортом. Це сталося, коли його сім'я переїхала в Миколаїв.
Спортсмен дебютував на Олімпійських Іграх в Турині в 2006 році. Тоді він опинився на 27 місці. У 2018 році на Олімпіаді в Пхенчхані Абраменко став чемпіоном з лижної акробатики. За це в Україні він отримав Орден "За заслуги" ІІІ ступеня.
Олександр Абраменко (фото: instagram.com/aleksandr.abramenko)
Олександр одружений і дуже любить свою дружину, яку, до речі, звуть Олександра. Про це свідчать трепетні привітання, які він публікує у себе в соцмережах.
Олександр Абраменко з дружиною Олександрою (фото: instagram.com/aleksandr.abramenko)
"Єдина моя Олександра, неповторна і найкраща дружина, з річницею нас! Нехай кожен рік дарує нам щастя, посмішки і щирі емоції. Я вдячний долі за такий подарунок, як ти. Я тебе люблю!" - написав він на річницю їхнього весілля.
Він також постить фотографії дружини з малюком.
Олександр Абраменко з дитиною і дружиною (фото: instagram.com/aleksandr.abramenko)
У 2019 році пара побувала в Нью-Йорку.
Олександр Абраменко з дружиною Олександрою (фото: instagram.com/aleksandr.abramenko)
"Холодно, але любов гріє", - підписав знімки спортсмен.
Також у 2019 році вони відвідали романтичну Венецію.
Олександр Абраменко з дружиною Олександрою (фото: instagram.com/aleksandr.abramenko)
Українець любить проводити час з сім'єю в Буковелі, і на теплих курортах за кордоном.
Олександр Абраменко з дружиною Олександрою (фото: instagram.com/aleksandr.abramenko)
У Алесандра є улюблена хрещениця, з якою він теж викладає в мережу фото.
Олександр Абраменко з племінницею Веронікою (фото: instagram.com/aleksandr.abramenko)
"З моєю маленькою принцесою Веронічкою", - написав він.
Українець також публікує знімки своєї спортивної фігури і багато часу проводить у спортзалі.
Олександр Абраменко (фото: instagram.com/aleksandr.abramenko)
Зазначимо, що Абраменко прокоментував виграну нагороду на Олімпійських іграх.
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