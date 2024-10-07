Аль Пачино пережил клиническую смерть и рассказал, что видел в "потустороннем мире"

84-летний голливудский актер Аль Пачино рассказал, что чуть не умер от коронавируса в 2020 году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости The New York Times.

"Они сказали, что у меня не было пульса. Это было так: ты здесь, а тебя нет. Я подумал: "Ого, у тебя даже воспоминаний нет. У тебя ничего нет. Странная каша", - вспомнил актер.

По словам Пачино, он "чувствовал себя плохо - необычно плохо". Звезда Голливуда отметил, что перед потерей сознания у него была лихорадка и обезвоживание.

"Я сидел в своем доме, и меня не было. Вот так. У меня не было пульса", - поделился он.

Аль Пачино (фото: Getty Images)

Пачино пришел в себя в своей гостиной, где его ждала медицинская бригада, состоявшая из шести парамедиков и двух врачей.

"На них были такие костюмы, как будто они прилетели из космоса или откуда-то еще. Было шоком открыть глаза и увидеть это. Все были вокруг меня, и они сказали: "Он вернулся. Он здесь", - рассказал Пачино.

Также он добавил, что «не видел ни белого света, ни чего-либо еще» и что «после смерти ничего нет».

На вопрос журналистов, изменила ли его жизнь встреча со смертью, ответил: "Ничуть".

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Звезда "Человека со шрамом" также отметил, что с возрастом у него появился новый взгляд на смерть.

"Рождение детей для него - это утешение после смерти, наряду с его отмеченным наградами творчеством, охватывающим несколько десятилетий.

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Напомним, у Пачино трое взрослых детей, а также годовалый сын Роман Пачино, которого родила его 30-летняя девушка Нур Альфаллах в июне 2023 года.

Аль Пачино с любимой и сыном (фото: instagram.com/nooralfallah)

Также у актера есть дочь Джули Мари от бывшей девушки Джен Таррант, и близнецы Антон и Оливия - от экс-возлюбленной Беверли Д'Анджело, с которой встречался с 1997 по 2003 год.