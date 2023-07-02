Акушер-гинеколог из Сумской области рассказал свою историю музея "Голоса мирных"

Владислав – акушер-гинеколог. Работал в Тростянце. Его рабочая смена началась в первый день полномасштабного вторжения россиян.

О том, когда и при каких обстоятельствах она закончилась – он рассказал музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

В первую очередь мужчина отправил в более безопасное место свою семью. Родители жены жили в деревне в 30 км от Тростянца.

"Я решил, что боевые действия будут в больших населенных пунктах, и что там безопаснее. Тесть приехал, чтобы отвезти туда мою жену и нашего маленького сына. А я отправился в больницу - на работу", - рассказывает Владислав.

В течение следующего месяца он будет принимать роды. Будет ассистировать в хирургическом отделении, осматривать раненых. А еще - будет успокаивать беременных и рожениц во время обстрелов.

"Женщины спрашивали меня, не боюсь ли я. Я и отвечал честно: да, боюсь. Все люди боятся. Но я постоянно был с ними, и если усиливались взрывы, то помогал им спуститься в подвал", - говорит врач.

Медицинское учреждение расположено на окраине города. Поэтому первое время там было сравнительно тихо. Но однажды танки доехали и сюда. Один из них развернул дуло и стал бить по зданию больницы.

Чем завершился обстрел и удалось ли Владиславу встретиться со своими близкими - учитывая, что город попал во временную оккупацию?

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