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Звезду российских сериалов отстранили от съемок за поддержку Украины

Российская актриса Дарья Мельникова (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Звезда российского телесериала "Папины дочки" Дарья Мельникова не появится в новом сезоне популярного в РФ телепроекта. Все потому, что ее муж высказался в поддержку Украины.

Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Что написала актриса

Дарья сообщила, что в новом сезоне сериала она не появится. Однозначные причины ей не сообщали, однако девушка догадывается.

"Согласие участвовать в проекте с моей стороны было фаном, забавной ностальгией и весельем, но у создателей проекта, видимо (очевидно, это кинобизнес) другие цели и риски, так бывает", - написала 30-летняя актриса.

Она также отметила, что согласилась на съемки нового сезона просто для того, чтобы обрадовать зрителей и возродить воспоминание с детства. Однако продюсеры отняли у нее эту возможность.

В конце сообщения Дарья пожелала своим читателям сил, чтобы пережить темные времена.

Можно предположить, что она намекала на такие времена в России.

Российская актриса Дарья Мельникова (фото: instagram.com/melnikovadsh)

Что могло стать причиной отстранения

Недавно муж Дарьи актер Артур Смольянинов дал громкое интервью, где сказал, что если бы и пошел на войну - то только на стороне Украины. За это высказывание его признали "иноагентом" в России.

Ранее Артур заявил, что украинцы - это его братья. Потому он готов защищать Украину.

Диктатура долго не медлила. Против актера возбуждают уголовное дело. А еще решили вырезать из фильмов и сериалов сцены с ним как с предателем государства.

Ранее мы рассказывали о том, что Николая Тищенко выгнали из партии за поездку в Таиланд.

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