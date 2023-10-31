Актеры "Друзей" отреагировали на смерть Мэтью Перри: "Мы были больше чем актерами"
28 октября стало известно о смерти актера Мэтью Перри. Одной из известнейших его ролей стал Чендлер Бинг в культовом сериале "Друзья". Несколько дней главный каст ленты молчал, однако теперь остальные "друзья" вышли с заявлением.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание People.
"Мы все очень опустошены потерей Мэтью. Мы были больше, чем просто товарищами по актерскому составу. Мы - семья. Так много можно сказать, но сейчас нам нужно время, чтобы пережить эту непостижимую потерю. Впоследствии мы скажем больше, когда сможем. Наши мысли и наша любовь с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его во всем мире", - написали актеры в письме для издания.
Он подписан Дэвидом Швиммером, Лизой Кудроу, Дженнифер Энистон и Мэтт Леблан.
Отметим, что это заявление появилось спустя два дня после смерти Перри.
"Это клише, что актер сам создает роль, но в случае с Мэтью нет более правдивых слов. С того дня, как мы впервые услышали, как он олицетворяет роль Чендлера Бинга, для нас больше никого не было", - добавили они.
Напомним, что 28 октября умер известный американский актер Мэтью Перри.
По информации правоохранительных органов, актера обнаружили в субботу в джакузи в собственном доме в районе Лос-Анджелеса. Сотрудники службы экстренного реагирования прибыли по вызову об остановке сердца.
На месте не обнаружили наркотики и следы убийства.
Ранее на смерть Мэтью Перри отреагировали другие актеры сериала. Мы собрали их реакции в одном материале.
Смотрите также топ-10 самых интересных образов Мэтью Перри в сериале "Друзья".
А еще читайте, какие яркие фильмы с Мэтью Перри стоит посмотреть.