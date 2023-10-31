Актори "Друзів" відреагували на смерть Метью Перрі: "Ми були більше ніж акторами"

28 жовтня стало відомо про смерть актора Метью Перрі. Однією з найвідоміших його ролей став Чендлер Бінг у культовому серіалі "Друзі". Кілька днів головний каст стрічки мовчав, проте тепер решта "друзів" вийшли із заявою.

"Ми всі дуже спустошені втратою Метью. Ми були більше, ніж просто товаришами по акторському складу. Ми - сім'я. Так багато можна сказати, але зараз нам потрібен час, щоб пережити цю незбагненну втрату. Згодом ми скажемо більше, коли зможемо. Наразі наші думки та наша любов із родиною Метті, його друзями та всіма, хто любив його у всьому світі", - написали актори в листі для видання.

Він підписаний Девідом Швіммером, Лізою Кудроу, Дженніфер Еністон і Метт Леблан.

Зауважимо, що ця заява з'явилася через два дні після смерті Перрі.

"Це кліше, що актор сам створює роль, але у випадку з Метью немає правдивіших слів. З того дня, як ми вперше почули, як він втілює роль Чендлера Бінга, для нас більше нікого не було", - додали вони.

Нагадаємо, що 28 жовтня помер відомий американський актор Метью Перрі.

За інформацією правоохоронних органів, актора знайшли у суботу у джакузі у власному будинку в районі Лос-Анджелеса. Співробітники служби екстреного реагування прибули на виклик про зупинку серця.

На місці не виявили наркотиків та слідів убивства.