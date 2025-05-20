Актер-военный Геннадий Попенко демобилизовался после трех лет в ВСУ: что известно

"Почти 3 года назад призвался. И вот недавно списан с армии… на определенный срок", - отметил он.

Попенко вспомнил о последствиях длительного пребывания на фронте и своей травме. Дело в том, что летом 2024 года во время тренировки он упал и сломал колено.

"В память об этом времени - боль и титан в колене. Уже передвигаюсь без палочки, но бег пока только снится. Реально снится", - написал он.

В то же время он пока не решил, чем будет заниматься дальше.

"Пока нет ответа на вопрос: "Чем заниматься дальше?" Да, есть уже родной #Потерянный Мир. Да, есть любимые киносъемочные площадки, куда буду пытаться вернуться. Да, есть наш волонтерский центр 4.5.0, который производит невероятные маскировочные сетки", - рассказал телеведущий.

Геннадий Попенко отметил, что не исключает привлечения к инициативам, связанным с поддержкой армии и ветеранского сообщества.

"Еще буду искать деятельность в направлении поддержки армии или ветеранского сообщества. Возможно, кому-то будут нужны руки? Или голова", - риторически спросил он.

Напоследок актер поблагодарил всех, с кем имел честь служить и сотрудничать. Завершая свою публикацию, Геннадий добавил, что он всегда готов вернуться.

"Итак, списан в запас. То есть. Вдруг что, я там - на скамье запасных", - подытожил он.



Геннадий Попенко завершил службу в ВСУ (фото: instagram.com/popenko_hennadii)

Что известно про службу Геннадия Попенко в ВСУ

Известный актер и ведущий взял в руки оружие сразу же после начала полномасштабного вторжения РФ. Служил в 59-й отдельной механизированной бригаде, а потом перешел в "Культурный десант".

По его словам, он трижды ходил в военкомат, прежде чем его взяли в ВСУ.

Летом 2024 года он получил травму колена. Во время тренировки он неудачно упал и получил множественные травмы: перелом именно коленного сустава и травмы нескольких групп связок. По его словам, передняя крестообразная связка была разорвана.

В марте 2025 года он рассказывал, что перенес одну операцию, но ему предстоит еще одна.