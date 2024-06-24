Парень из клипа "Хартбіт" заворожил даже хейтеров Дорофеевой: что о нем известно

Недавно состоялась премьера клипа Нади Дорофеевой на песню "Хартбіт". В видео певица танцует под дождем с парнем-моделью. Герой заворожил соцсети своей внешностью и харизмой.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о краше сети.
Несколько дней назад на стриминговых площадках появился клип певицы DOROFEEVA. Главным героем видео стал танцор и модель Сэмюэль Дилкис. Парень является выпускником одного из самых престижных танцевальных учебных заведений - школы балета и современного танца Рамбер.
Сэмюэль проявляет страсть к танцевальному искусству с юного возраста. Он начал свой путь с местной школы, где талант парня было сложно не заметить.
В настоящее время Сэмюэль имеет в своей биографии сотрудничество с успешным британским хореографом Мэтью Борном, чьи постановки часто ссылаются на классическое кино, попкультуру и черпают вдохновение из мюзиклов и фильмов стиля нуар.
Кроме того Сэмюэль двигается и в направлении мира моды. Парень сотрудничает со многими агентствами, а именно: Chapter Management, Special Management Men, New Madison Models и т.д. В своем Instagram Сэм поделился снимками с показа бренда Burberry, где парень принимал участие как модель.
Красоту и харизму танцора оценили пользователи сети. Вот несколько из комментариев:
Какого хорошего мальчика выбрали для съемки клипа… Эти голубые глаза у обоих
Танцор невероятный!
Такой сексуальный, откровенный клип! Браво, браво, браво обоим героям!
Парень похож на Гаспара Ульеля!
Кто он? .
Ранее мы рассказывали о том, что Надя Дорофеева побрила парня на видео.
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При создании новости были использованы источники: Instagram-страница Сэмюэля Дилкиса, сайт модельного агентства Chapter Management и материалы о Мэтью Борне из Википедии.