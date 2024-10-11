Актер Дмитрий Суржиков: Война шла у нас локально и скрыто - в виде русского языка

– Скажите, вы верили, что будет полномасштабная война?

– Она (война) шла у нас локально и скрыто - в виде русского языка. Но накануне так много об этом говорили и писали, что часть общества верила, что произойдет война, а другая часть - нет. Я сам не верил, что пойдут танки и полетят ракеты, что они начнут убивать людей и уничтожать все, что у нас есть… Может, не хотел верить, что с нами такое произойдет…

– Третий год войны. Что изменилось и что не вернется в вашу жизнь никогда? Приспособились ли вы к войне?

– Думаю, что адаптироваться к войне невозможно. И как у всех людей в нашей стране, не вернется та беззаботная жизнь, которая была до полномасштабного вторжения.

Дмитрий Суржиков (фото предоставлено пресс-службой)

– Как вы реагируете на медийные скандалы, которые часто возникают вокруг известных мужчин, выехавших за границу или же отказываются говорить о войне?

– Я на них не реагирую вообще. Тем более если человек уехал… Мне вообще, не интересно разбираться, что там и как, если человека нет в стране. Если в начале вторжения это можно было как-то объяснить тем, что не все адаптировались сразу к войне, психика не воспринимала, нужно было время, то сейчас - простите… Нас уже третий год убивают, уничтожают наши города и села - можно понять, с кем ты .

– Что у вас в ближайших планах?

Не люблю об этом говорить: хочешь насмешить Бога - расскажи о своих планах. Скажу так: в планах - снимать! Мы живем в эпическое время, о котором художники и художники должны писать романы, картины, снять кино, поставить спектакли и так далее. К сожалению, именно война стала толчком для нас, нашей культуры, но таков у нас путь.

Суржиков рассказал о том, верил ли в начало войны (фото предоставлено пресс-службой)

– Дмитрий, говорят, вы соавтор сценария и сорежиссер премьерного 4-го сезона "Копа з минулого"?

– Такое могут говорить только злые шершавые языки (смеется). Сорежиссером не могу быть физически, ведь мне как актеру нужно быть в кадре почти постоянно, потому что мой Долин - главный герой. А еще взять функции сорежиссера дополнительно - это невозможно.

И соавтором сценария я тоже не выступаю. Наш режиссер Александр Сальников многое исправляет в сценариях, ведь из-за военного положения мы не можем использовать в полной мере пиротехнику, снимать ночью, курить - много у нас сейчас ограничений. Поэтому некоторые сцены мы переносим в интерьер или придумываем, как ограничения обойти. И я не сценарист, но понимаю, почему меня к ним причислили: потому что перерабатываю некоторые диалоги своего персонажа прямо на площадке.

– Ваш герой Долин в новых сериях уже пристроился к цифровой реальности?

– Конечно! Удивительно, если бы он столько времени не мог адаптироваться! Он уже спокойно пользуется смартфоном и компьютером. А вообще этот сезон будет более мелодраматическим, хотя и будут расследования.

Суржиков с актерами сериала "Коп з минулого" (фото предоставлено пресс-службой)

– Говорят, у Долина появится дама сердца, фам фаталь…

– Да, сначала появится, потом исчезнет, градус отношений повысится, им будет хорошо вместе, но случится недоразумение, понесется измена… Моему герою захочется обычного человеческого счастья - и это вполне нормально для человека.

– Война есть в кадре?

– Наш сериал - отдельная история, хотя события развиваются в наше время, и военные есть в кадре, и мы не скрываем военные времена. Однако это история о тыле: ведь преступность осталась и полиция продолжает работать. Думаю, что о войне еще снимут много сильных фильмов, потому что герои уже написали свои страницы, нужно время…

Будут разные фильмы, и уже кое-что появляется - например, фильм "Крашанка". Лента актуальная, как раз о том, что людям болит, ведь каждый хочет запустить какую-то ф*гню по Кремлю, что здесь скрывать?! Да, будут и другие истории.

Сериал "Коп з минулого" (фото предоставлено пресс-службой)