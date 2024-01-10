Активисты протестовали 12 лет! В Киеве начали еще одно скандальное строительство (фото)

Что известно о будущей новостройке

"В Литературном сквере расчистили участок от деревьев. Здесь будет новостройка. В конце 2023 года Земельная комиссия передала ООО "Молодежный жилищный комплекс "Оболонь" земельный участок в сквере для строительства и обслуживания жилого дома", - написал активист.

Также он отметил, что ранее Киевский городской совет уже передал часть сквера для обустройства заездов и выездов з паркингу будущего ЖК.

"Литературный сквер находится на пересечении ул. Гончара и Коцюбинского в Шевченковском районе столицы. Ранее он носил название им. Чкалова. Протесты местных жителей за сохранения здесь зеленой зоны продолжаются с 2012 года", - добавил Перов.

По словам активиста, планы застройки связаны с Институтом Геологии, который в свое время отдал часть территории в обмен на квартиры. Однако, пока этим планам застройщика удавалось помешать.

Территорию готовят для новой застройки (фото: Facebook/Дмитрий Перов)

Добавим, что громкие протесты против застройки прошли в 2021 году, а также против переименования сквера на им. Б. Ступки. Активисты считали новое название "планом" для узаконивания строительства. Тогда по предписанию Департамента культуры КГГА строительство приостановили.

Указанный земельный участок признали как принадлежащий к землям историко-культурного назначения, в частности - особо ценных земель. Она подлежит обеспечению особого режима содержания использования и охраны в соответствии с законодательством.

Активисты во время протестов в 2021 году (фото: kyiv.novyny.live)

Отметим, что это не единственное скандальное строительство в Киеве. Осенью на памятнике архитектуры начала ХХ века - культовом замке Ричарда, расположенном на Андреевском спуске, заметили надстройку. Летом возник скандал из-за незаконной надстройки на историческом доме на Владимирской.