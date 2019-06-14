Актор зі "Сватів" зник з "чорного списку" Мінкульту: названа причина

Актора Федора Добронравова, який прославився завдяки серіалу "Свати", викреслили з "чорного списку" Міністерства культури, в який внесено ряд діячів культури і мистецтва, які створюють загрозу нацбезпеці. Керівник прес-служби міністерства, Юлія Даценко пояснила таке рішення, передає "Укрінформ".

За словами прес-секретаря Мінкульту, у відомстві виконали рішення Окружного суду Києва від 27 березня 2019 року про зняття заборони на в'їзд Добронравову в Україну.

Нагадаємо, 29 листопада 2017 року Держкіно заборонило показ в Україні всіх сезонів серіалу "Свати" після висловлювань Федора Добронравова про окупацію Криму. А самому Добронравову був заборонений в'їзд в Україну на три роки.

Федір Добронравов (фото: сulturavrn.ru)

"Конкретно стосовно російського актора Федора Добронравова Міністерство культури отримало рішення суду, яке вступило в силу", - зазначила Даценко.

У міністерстві наголосили на тому, що при ухваленні рішення про внесення або викреслювання тих чи інших осіб зі списку вони діють виключно в рамках закону.

"Міністерство культури не приймає таких рішень. Воно отримує лист від компетентних органів Служби безпеки України, і вносить у список або видаляє з нього прізвища людей зі сфери культури", - сказала керівник прес-служби.

В оновленому списку Міністерства культури прізвища Добронравова більше немає.

Міністерство культури прийняло рішення по Добронравову (скрін: http://mincult.kmu.gov.ua)

Зазначимо, що 29 січня 2019 року в Окружному адміністративному суді Києва повідомили, що суд не скасує заборону "Сватів" і не викреслить Добронравова зі списку заборонених артистів. Але вже 27 березня той же суд визнав протиправним заборону серіалу "Свати" і скасував заборону на в'їзд в Україну акторові Федору Добронравову.

До речі, Федір Добронравов через два тижні після зняття заборони на в'їзд в Україну вирушив з гастролями в окупований РФ Крим.