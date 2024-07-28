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3 аксессуара, которые Apple так и не смогла выпустить

Аксессуары Apple, которые так и остались концептами (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Apple имеет долгую историю инноваций, но даже этот технологический гигант имеет свою долю невыпущенных продуктов. Хотя компания известна своим тщательным вниманием к деталям, некоторые аксессуары остались в стороне.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про аксессуары, которая Apple так и не смогла выпустить.

Пульт дистанционного управления iTV 

Одним из самых обсуждаемых невыпущенных продуктов Apple является пульт дистанционного управления iTV. В начале 2000-х годов, когда Apple изучала телевизионный рынок, компания разработала уникальный пульт дистанционного управления, который значительно отличался от традиционных моделей.  

По словам бывшего сотрудника Apple Жана-Луи Гасси, пульт iTV был "сенсорным устройством на основе жестов", которое должно было революционизировать взаимодействие с телевизором. 

iRing 

Apple всегда была на переднем крае носимых технологий, но не все ее концепции воплотились в жизнь. Одним из таких примеров является iRing. 

По слухам, разрабатывавшийся примерно в то же время, что и Apple Watch, iRing задумывался как умное кольцо, способное выполнять различные функции, такие как оплата, управление умным домом и даже мониторинг здоровья. 

Хотя концепция умного кольца приобрела популярность в последние годы, Apple еще не выпустила свою собственную версию. Некоторые аналитики считают, что технические проблемы, связанные с разработкой небольшого, но мощного носимого устройства, могли помешать проекту. 

PowerBook G4 с двойным дисплеем 

В начале 2000-х годов Apple изучала возможность создания PowerBook G4 с двумя дисплеями. Концепция заключалась в создании ноутбука с двумя экранами, которые можно было использовать независимо или вместе.  

Это позволило бы пользователям более эффективно выполнять многозадачность и повысить производительность. 

Хотя идея была инновационной, в конечном итоге от нее отказались из-за технических проблем и трудностей с затратами. В то время производство ноутбука с двумя высококачественными дисплеями было непомерно дорого, а технологии, необходимые для бесшовной интеграции двух экранов в портативное устройство, еще не были зрелыми. 

Выводы 

Хотя эти продукты так и не увидели свет, они дают ценную информацию о процессе разработки продуктов Apple. Готовность компании экспериментировать с новыми идеями и технологиями является свидетельством ее приверженности инновациям.  

Хотя не все эти проекты были успешными, они помогли сформировать будущие продукты Apple и заложили основу для постоянного доминирования компании в технологической отрасли. 

Напомним, что приложение Apple Maps теперь доступно для всех в Интернете.

А еще мы писали, что Apple готовится выпустить "умный" аксессуар для дома.

При подготовке материала использовались следующие источники: XDA, TechRadar.

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