3 аксессуара, которые Apple так и не смогла выпустить

Пульт дистанционного управления iTV

Одним из самых обсуждаемых невыпущенных продуктов Apple является пульт дистанционного управления iTV. В начале 2000-х годов, когда Apple изучала телевизионный рынок, компания разработала уникальный пульт дистанционного управления, который значительно отличался от традиционных моделей.

По словам бывшего сотрудника Apple Жана-Луи Гасси, пульт iTV был "сенсорным устройством на основе жестов", которое должно было революционизировать взаимодействие с телевизором.

iRing

Apple всегда была на переднем крае носимых технологий, но не все ее концепции воплотились в жизнь. Одним из таких примеров является iRing.

По слухам, разрабатывавшийся примерно в то же время, что и Apple Watch, iRing задумывался как умное кольцо, способное выполнять различные функции, такие как оплата, управление умным домом и даже мониторинг здоровья.

Хотя концепция умного кольца приобрела популярность в последние годы, Apple еще не выпустила свою собственную версию. Некоторые аналитики считают, что технические проблемы, связанные с разработкой небольшого, но мощного носимого устройства, могли помешать проекту.

PowerBook G4 с двойным дисплеем

В начале 2000-х годов Apple изучала возможность создания PowerBook G4 с двумя дисплеями. Концепция заключалась в создании ноутбука с двумя экранами, которые можно было использовать независимо или вместе.

Это позволило бы пользователям более эффективно выполнять многозадачность и повысить производительность.

Хотя идея была инновационной, в конечном итоге от нее отказались из-за технических проблем и трудностей с затратами. В то время производство ноутбука с двумя высококачественными дисплеями было непомерно дорого, а технологии, необходимые для бесшовной интеграции двух экранов в портативное устройство, еще не были зрелыми.

Выводы

Хотя эти продукты так и не увидели свет, они дают ценную информацию о процессе разработки продуктов Apple. Готовность компании экспериментировать с новыми идеями и технологиями является свидетельством ее приверженности инновациям.

Хотя не все эти проекты были успешными, они помогли сформировать будущие продукты Apple и заложили основу для постоянного доминирования компании в технологической отрасли.