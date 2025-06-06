AirPods в iOS 26 получат долгожданные функции: чем удивит Apple

Apple готовится к масштабному обновлению функций для AirPods, которые могут появиться вместе с выходом iOS 26 и macOS 26.

О том, какие новые функции появятся в AirPods, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на специализированный ресурс 9to5Mac .

Новые "жесты головой"

В прошлом году пользователи AirPods Pro 2 и AirPods 4 получили возможность кивать "вверх-вниз" или "влево-вправо" для ответа на звонки и управления уведомлениями без помощи рук.

Теперь Apple работает над расширением этой функции: например, пользователи смогут жестом головы завершить функцию "распознавания разговора" (Conversation Awareness), которая временно снижает громкость во время общения.

Сейчас для этого нужно нажать и удерживать ножку AirPods или сделать свайп, но уже скоро достаточно будет легкого наклона головы.

Управляйте AirPods жестами головы (фото: 9to5Mac)

Автопауза при засыпании

Многие засыпают под подкасты или музыку в AirPods. Пока что пользователям приходится полагаться на таймеры сна в сторонних приложениях - но это скоро изменится.

По информации источников, Apple тестирует функцию, которая автоматически ставит воспроизведение на паузу, если пользователь заснул. Неясно, будет ли она работать вместе с Apple Watch или станет самостоятельной возможностью - но такой апдейт точно понравится фанатам ночных прослушиваний.

Управление камерой через AirPods

Функция, которую ждали годами: в iOS 26 может появиться возможность управления камерой iPhone или iPad через AirPods. Как и в старых проводных наушниках EarPods, теперь можно будет сделать снимок нажатием на ножку AirPods.

Новый "студийный" микрофон

В прошлом году с iPhone 16 появилась функция Audio Mix, позволяющая выделять голос и подавлять фоновый шум. Теперь Apple работает над аналогичным "студийным" режимом записи для AirPods. Это может превратить наушники в доступную альтернативу петличным микрофонам для блогеров и создателей контента.



Упрощение подключения в школах

Apple также тестирует улучшенное подключение AirPods к общим iPad, которыми пользуются школьники. Обновление направлено на упрощение сопряжения и уменьшение количества ручных действий, особенно в условиях, где несколько пользователей работают на одном устройстве.

Что дальше?

Некоторые из этих функций могут быть отложены или изменены перед официальным релизом. Однако если хотя бы часть из них появится уже на презентации WWDC 2025 в июне, это станет очередным подтверждением курса Apple: добавлять важные улучшения в уже существующие устройства, а не делать их эксклюзивом для новых моделей.