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Ахтем Сеитаблаев откровенно поделился, чем сейчас занимается на фронте и вернется ли в кино

Ахтем Сеитаблаев (фото: instagram.com/seitablaiev)
Автор: Юлия Гаюк

Украинский актер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев вступил в ряды ТрО с первых дней полномасштабной войны. Сейчас он проходит службу в штабе по связям с общественностью при своей бригаде и готовится к съемкам нескольких кинолент.

Об этом актер рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

Чем Ахтем занимается на фронте

Ранее было известно, что актер был пресс-офицером 206 батальона ТрО. Сейчас его перевели в другую бригаду, и обязанности актера несколько изменились.

"Я потом был назначен временно исполняющим обязанности пресс-офицера 241 бригады, в состав которой я входил. Сейчас прохожу службу в службе связей с общественностью при штабе командования ТРО Вооруженных сил Украины", - говорит Ахтем.

Ахтем Сеитаблаев на службе в силах ТРО (фото: instagram.com/seitablaiev)

Он рассказал, что сейчас руководит несколькими съемочными группами, снимающими документальный сериал обо всех силах ТрО.

"Вместе с тем мы подписали меморандум с канадским продюсером и сейчас находимся в подготовительном периоде к художественному фильму, где непосредственное участие примут бойцы ТрО", - поделился режиссер.

Команда Ахтема с канадским продюсером (фото: instagram.com/seitablaiev)

Продюсер из Канады увидел киноработы Сеитаблаева "Киборги" и "Захар Беркут" и предложил сотрудничество. Около шести месяцев шли переговоры о том, как организовать весь процесс.

Поэтому вероятно, что в ближайшее время украинцы смогут посмотреть новый фильм о наших защитниках!

Ранее мы рассказывали о том, что Ахтем Сеитаблаев в первый раз стал дедушкой.

Смотрите также, какие фильмы об Украине стоит посмотреть каждому украинцу.

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