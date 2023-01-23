Ахтем Сеитаблаев откровенно поделился, чем сейчас занимается на фронте и вернется ли в кино

Чем Ахтем занимается на фронте

Ранее было известно, что актер был пресс-офицером 206 батальона ТрО. Сейчас его перевели в другую бригаду, и обязанности актера несколько изменились.

"Я потом был назначен временно исполняющим обязанности пресс-офицера 241 бригады, в состав которой я входил. Сейчас прохожу службу в службе связей с общественностью при штабе командования ТРО Вооруженных сил Украины", - говорит Ахтем.

Ахтем Сеитаблаев на службе в силах ТРО (фото: instagram.com/seitablaiev)

Он рассказал, что сейчас руководит несколькими съемочными группами, снимающими документальный сериал обо всех силах ТрО.

"Вместе с тем мы подписали меморандум с канадским продюсером и сейчас находимся в подготовительном периоде к художественному фильму, где непосредственное участие примут бойцы ТрО", - поделился режиссер.

Команда Ахтема с канадским продюсером (фото: instagram.com/seitablaiev)

Продюсер из Канады увидел киноработы Сеитаблаева "Киборги" и "Захар Беркут" и предложил сотрудничество. Около шести месяцев шли переговоры о том, как организовать весь процесс.

Поэтому вероятно, что в ближайшее время украинцы смогут посмотреть новый фильм о наших защитниках!