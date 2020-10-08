Агрономи розповіли про головну небезпеку винограду: зверніть увагу на сорт

Виноград потрібно вміти правильно вибирати і вживати
Агрономи розповіли про головну небезпеку, яку таїть у собі популярна в Україні ягода - виноград. При його виборі дуже важливо звертати увагу на сорт і регіон, де ягода була зібрана.
Так, спеціаліст з сільського господарства Володимир Вікулов каже, що виноградом в принципі не варто зловживати. Адже в ньому, як правило, підвищений вміст цукру (фруктоза і глюкоза). Про це пише Newsyou.
Якщо людина з'їсть гілку винограду вагою до 1 кг, то отримує 150 г фруктози, що є великим стресом для організму. При цьому кількість цукру може бути різною в тих чи інших сортах.
Крім того, виноградники обробляються хімією для захисту від шкідників. І в цих засобах міститися зазвичай сірка і мідь.
Тому грона слід дуже ретельно промивати, перш ніж поставити на стіл і поласувати ними.
Також при виборі продукту слід звертати увагу на зовнішній вигляд, дату виготовлення і сезон, в якому виростили виноград,
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