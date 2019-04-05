Агресор чекає: колишній в'язень Кремля звернувся до кандидатів у президенти

Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу і колишній в'язень Кремля, звернувся до кандидатів у президенти, які на даний момент ведуть переговори про дебати, і до українського народу. Він нагадав про необхідність продовжувати боротьбу з Росією. Про це він повідомив під час ефіру передачі "Право на владу".

Ахтем Чийгоз зазначив, що багато кандидатів так і не зважилися назвати Росію країною-агресором, а кандидат в президенти Володимир Зеленський не уявляє, що зараз коїться в окупованому Криму.

"Президент сказав, що заради виборів не буде зраджувати принципам та інтересам нашої країни, і що продовжить цей шлях боротьби незалежно від статусу, для мене було дуже важливо. Всі ці маніпуляції пройдуть і, я впевнений, що ми не дозволимо нашій країні звернути з цього шляху. Ми не дозволимо агресору, нашому ворогові, який кожен день чекає, що ми підемо йому чобіт цілувати... Ми вже бачили це. Деякі (в Росію) їздили, а деякі і декларували. І це дуже важливо для тих, хто зараз перебуває в Криму", - заявив Чийгоз.

Ахтем Чийгоз звернувся до кандидатів у президенти (УНІАН)

Він зазначив, що в душі багатьох кримчан зараз оселилася тривога і вони сподіваються, що влада України буде продовжувати свою боротьбу з агресором.

"Там сотні тисяч на нас сподіваються. Що ми продовжимо битися, боротися, а не абстрагуємося і сфокусуємося на пенсіях... Це, звичайно, теж важливо. І те, що існують проблеми в економіці, теж важливо. Але у нас йде війна. І сьогодні цю війну ми повинні виграти. Але не цими смішними, а, на жаль, дуже сумними роликами", - резюмував заступник голови Меджлісу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Ахтем Чийгоз заявив, що Росія відповість за свої злочини.

А також розповідали про те, що українці відреагували на відповідь Порошенко Зеленському.