В Африке появился разлом, который может создать новый океан - что говорят ученые

Что известно о разломе в Африке

Ученые обнаружили, что Африка раскалывается на две части из-за быстрого движения тектонических плит. Речь идет о Восточноафриканском разломе, который простирается уже на 3200 километров. Процесс раскалывания начался 30 миллионов лет назад, но сейчас он начал ускоряться и это может привести к появлению совершенно нового океана на карте Земли.

Первые признаки ускорения раскола были зафиксированы в 2005 году, когда в эфиопской пустыне образовалась трещина, длина которой превысила 50 километров.

В 2018 году появился новый разлом - теперь уже в Кении. И этот процесс, по словам геологов, связан с мощным мантийным плюмом - горячим потоком магмы под земной корой. Он вызывает вулканическую активность не только в Африке, но и в таких местах, как Йеллоустоун в США.

Африканская плита начала разламываться с восточной стороны и сейчас там образуется новая тектоническая плита, которую назвали Сомалийской.

Как быстро образуется новый океан

Скорость расширения трещины сейчас составляет от 0,8 до 2,5 сантиметров в год, и этот процесс может ускоряться из-за частых землетрясений.

В результате такие регионы, как Сомали, Эфиопия, Танзания и часть Кении могут отделиться от континента, образовав новый остров у африканского побережья. Замбия и Уганда, которые сейчас не имеют выхода к морю, получат свое побережье. Где появится новый океан (скриншот)

И это приведет к образованию нового океана, который разделит Африку на две части, что значительно изменит политическую и экономическую карту региона.

"Мы сократили временные рамки примерно до миллиона лет. Возможно, даже наполовину. Большое сейсмическое событие, такое как землетрясение, может ускорить этот процесс, хотя точно предсказать такие события проблематично", - рассказала геолог из Университета Тулейна в Новом Орлеане Синтия Эбингер.

Как разлом и океан повлияют на регион

Такие геологические изменения будут влиять и на ландшафт Африки, потому что начнет меняться не только природа, но и климат. А политические и экономические последствия этого процесса могут быть просто поразительными, потому что появятся новые океанические пути, новые территории, изменится весь вектор международной торговли.

Сейчас ученые прогнозируют, что кардинальные изменения произойдут в течение одного миллиона лет или чуть быстрее. Но как будет вести себя разлом и насколько быстро будет происходить расширение трещины - пока что прогнозировать трудно. Расчеты сделаны, исходя из данных, которые есть сейчас.

Изменения тоже произойдут не за один день или год, они продлятся много лет, но это может кардинально изменить не только физическую карту, но и геополитическую ситуацию в этом регионе. Также трансформации подвергнутся культурная и политическая ситуация в Африке.