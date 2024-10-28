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Через 22 года разлуки. 71-летний Иво Бобул и 66-летняя Лилия Сандулеса снова вместе: что это значит

Новина українською → Понедельник 28 октября 2024 11:09
Через 22 года разлуки. 71-летний Иво Бобул и 66-летняя Лилия Сандулеса снова вместе: что это значит Иво Бобул и Лилия Сандулеса (коллаж: РБК-Украина)

10.11.2024

10 ноября в 18:00 любимый дуэт миллионов и разных поколений украинцев снова выступит вместе на сцене. Легенды украинской эстрады - Иво Бобул и Лилия Сандулеса - выступят с большим концертом в Национальном дворце искусств "Украина".

Через 22 года разлуки. 71-летний Иво Бобул и 66-летняя Лилия Сандулеса снова вместе: что это значит

Иво Бобул и Лилия Сандулеса (фото: t.me/muzvar_ua)

Концерт будет иметь символическое и красноречивое название "Береги любові крізь роки" и состоится в рамках нового совместного концертного тура бывших звездных супругов более 30 городами Украины.

Дуэт Бобула и Сандулесы стал поистине легендарным. В совместном творчестве они выпустили немало песен, ставших настоящими шлягерами. Среди них, в частности, всеми любимые "Берег любові", "Пізня зустріч", "Зоряна криниця", "А липи цвітуть" и многие другие.

Весной 2024 года, после более чем 20-летнего перерыва, дуэт объединился на сцене вместе и отправился во всеукраинский тур. Он стал мегауспешным и объединил десятки тысяч слушателей. И после этого по многочисленным просьбам поклонников артисты решили снова порадовать всех своими песнями.

Билеты на большой киевский концерт Бобула и Сандулесы можно купить по этой ссылке.

Напомним, что Иво Бобул и Лиля Сандулес были связаны романтическими отношениями. В 2002-м они разошлись. Официально пара разорвала отношения спустя 10 лет. Детали их личной жизни остаются в значительной степени приватными, и сами артисты почти не комментировали свои отношения.

Раньше мы рассказывали больше о том, чем сейчас живет и как выглядит Сандулеса.

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