Аферисти в Італії: як українським туристам не зіткнутися з шахраями під час відпочинку за кордоном

У столиці Італії Римі екскурсоводи наживаються на туристах. Перш ніж пропонувати екскурсію вони оцінюють ваш зовнішній вигляд, і тільки тоді кажуть вартість своїй послуг.

Про це розповіли в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Так, подорожувати автобусним туром разом із дівчиною вирішив киянин Ілля. Однією із зупинок був Рим. Часу було обмаль, тому після прибуття пара відразу пішла на екскурсію.

Як не платити шалені кошти екскурсоводам?

За словами хлопця, їх зустрів іноземний гід, він запропонував екскурсію в музеї за 50 євро з людини. Екскурсовод пояснив, що в музеї знаходиться лімітована колекція відомих картин, і він домовився за вхід тільки для їхньої групи.

Такі аргументи переконали хлопця, і він вирішив віддати чималі гроші за культурний відпочинок.

"Музей був дійсно хороший. Але потім коли ми побачили в касі, що квиток коштує 20 євро. Ми зрозуміли, що гіду було також дуже добре", - каже Ілля.

Як виявилось гід отримував прибуток у розмірі 30 євро з людини.

Як працює схема

Як пояснив тревел-блогер Олексій Гирлов, він неодноразово бував у Римі та відвідував культурні пам'ятки міста. Також він додав, що хотів відвідати Ватикан, але його здивували величезні черги.

У вихідні черга може сягати кількох тисяч людей. І цим звісно користуються місцеві екскурсоводи.

"Пропонують провести екскурсію будь-якою мовою. Ціни вони збільшують у 2-3 рази, а той у 4. Тобто вони вас оцінюють по зовнішності, скільки ви можете заплатити. Також вони пропонують провести без черги", - пояснює блогер.

Випадок із киянином Іллею блогер не вважає шахрайською схемою. Він пояснює, можна заплатити за квиток у касі й дивитись у музеї самим. Але перше потрібно вистояти чергу, яка може не закінчуватись до самого вечора.

Ілля зізнається, що відразу не врахував такого нюансу та думав, що гід його обдурив. Хлопець каже, що це була його провина, адже заздалегідь не подумав.

Експерти з безпеки зазначають, що знайомитись та обирати для себе місця культурного відпочинку можна заздалегідь. Купити квитки можна онлайн, в такому разі ніхто не втрачає грошей і часу в черзі.