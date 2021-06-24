У Києві виявили кредитних аферистів: постраждали десятки тисяч українців
Служба безпеки України (СБУ) заблокувала в Києві схему з вимагання грошей за допомогою неіснуючих кредитів. Від дій шахраїв постраждали понад 60 тисяч українців.
Про це повідомив прес-центр СБУ.
За матеріалами слідства, злочинну схему організували власники двох київських кредитних установ. Вони використовували бази даних своїх клієнтів, оформляючи на них онлайн-кредити під 1500% річних. Потім шахраї вимагали повернення кредитних коштів.
У разі відмови організатори погрожували клієнтам і фізичною розправою. Встановлено, що для "вибивання боргів" було залучено понад 50 так званих "телефонних колекторів", які дзвонили "боржникам" і чинили на них психологічний тиск.
Для легалізації своєї діяльності шахраї направляли до банківських установ та контролюючих органів свідомо неправдиву звітність про заборгованість та пеню.
Під час обшуків в офісних приміщеннях шахраїв правоохоронці виявили:
- обладнання та програмне забезпечення, яке використовувалося для анонімізації телефонних номерів при дзвінках з погрозами;
- майже 50 одиниць комп'ютерної техніки для адміністрування бази "клієнтів" та обліку неіснуючих боргів;
- документи з доказами незаконної діяльності.
Наразі вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозри та обрання запобіжного заходу.
Фото: у Києві припинили діяльність кредитних аферистів (ssu.gov.ua)