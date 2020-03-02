Афера з працевлаштуванням: в Україні розкрита велика схема

Афера з працевлаштуванням в Україні є однією з найбільш небезпечних шахрайських схем. Зловмисники під виглядом роботодавців, які нібито надають добре оплачувану і нескладну роботу, пропонують своїм жертвам відправляти копії своїх документів.

Українцям також пропонують робити селфи з паспортом, і оплатити "послуги" агенції, щоб нібито довести свою порядність. При цьому насправді ніякої роботи не існує і всі вакансії фейкові.

Але найстрашніше це не втратити гроші за "комісію за працевлаштування", і не отримати роботу, а те, що через занадто велику довірливысть з допомогою ваших документів шахраї можуть взяти кредит на паспорт, дані якого, ви відішлете злочинцям. Про це повідомляє Українська асоціація міжбанківських платіжних систем ЕМА.

Нагадаємо, що в Тернопільській області шахраї придумали нову схему обману. З допомогою підроблених телефонних sim-карток злочинці списували гроші з банківських карток своїх жертв.

Шахраї телефонували людям і представлялися співробітниками мобільного оператора. Вони просили назвати три останні номери, на які і з яких телефонували абоненти. Після цього виготовлялися нові сім-карти і списувалися гроші з банківських карт.

Ми також писали про те, що в Україні шахраї придумали новий "розвод" з банком, який насправді є фейковим "фінустановою".