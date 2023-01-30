Аэроразведчики, которым Порошенко передал БПЛА Poseidon, показали впечатляющее видео

Украинские военные из 15-й бригады аэроразведки показали впечатляющее видео с запуском БПЛА Poseidon. Аэроразведчики поблагодарили Фонд Порошенко и волонтеров за новейшую технику.

Об этом сообщил Петр Порошенко в Facebook .

Как известно, 16 августа 2022 года Петр Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 километров, высота - до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров.

"Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии, чтобы каждый удар по врагу был максимально эффективным", - пояснил Порошенко.

Первый комплекс БПЛА H10 Poseidon Mk II был передан Десантно-штурмовым войскам в июле 2022 года. Порошенко также передал комплекс Poseidon разведчикам 131-го батальона.

14 января Порошенко передал в войска три комплекса БПЛА, изготовленных на шасси британского грузовика DAF. Это девять БПЛА, станции управления, а также три специально переоборудованных автомобиля с кунгами. Бойцы, проходившие обучение для управления этими беспилотниками, также получили соответствующие сертификаты.