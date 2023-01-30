ua ru
Пн, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Аэроразведчики, которым Порошенко передал БПЛА Poseidon, показали впечатляющее видео

Новина українською →
Понедельник 30 января 2023 19:57
Аэроразведчики, которым Порошенко передал БПЛА Poseidon, показали впечатляющее видео Фото: аэроразведчики, которым Порошенко передал БПЛА Poseidon, показали впечатляющее видео (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Украинские военные из 15-й бригады аэроразведки показали впечатляющее видео с запуском БПЛА Poseidon. Аэроразведчики поблагодарили Фонд Порошенко и волонтеров за новейшую технику.

Об этом сообщил Петр Порошенко в Facebook.

Как известно, 16 августа 2022 года Петр Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 километров, высота - до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров.

"Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии, чтобы каждый удар по врагу был максимально эффективным", - пояснил Порошенко.

Первый комплекс БПЛА H10 Poseidon Mk II был передан Десантно-штурмовым войскам в июле 2022 года. Порошенко также передал комплекс Poseidon разведчикам 131-го батальона.

14 января Порошенко передал в войска три комплекса БПЛА, изготовленных на шасси британского грузовика DAF. Это девять БПЛА, станции управления, а также три специально переоборудованных автомобиля с кунгами. Бойцы, проходившие обучение для управления этими беспилотниками, также получили соответствующие сертификаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко Вооруженные силы Украины