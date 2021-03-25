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В аеропорту Харкова туристів не випускають з терміналу через нові правила (відео)

Новость на русском → Харків, Четвер 25 березня 2021 16:11
В аеропорту Харкова туристів не випускають з терміналу через нові правила (відео) Колаж РБК-Україна: у Харкові туристів не випускають з аеропорту
Автор: Володимир Костирін

У Харкові в аеропорту не випускають громадян, які повернулися з Єгипту, оскільки у них немає з собою готових негативних ПЛР-тестів на COVID-19, які згідно з новою постановою уряду є обов'язковими для усіх, хто прибуває з-за кордону.

Відео з аеропорту з натовпом пасажирів рейсу "Шарм-ель-Шейх - Харків" опубліковано на Facebook спільноти "Харків NOW".

Тепер харків'яни, яки прилетіли з Єгипту, встановлюють мобільний додаток "Дія.Вдома" та реєструються в ньому, оскільки повинні будуть пройти самоізоляцію протягом 14 днів.

Рейс з Шарм-ель-Шейха приземлився близько половини першого дня, але пасажирів не випускають з терміналу.

Відео: У Харкові не випускають з терміналу туристів через нові правила

Зауважимо, що раніше тестування і самоізоляція були обов'язкові лише для пасажирів, які поверталися з країн "червоної" зони.

Як розказали в прес-службі аеропорту "Харків", нова постанова Кабміну від 22 березня цей поділ скасувала, і вимоги стали поширюватися на всі країни.

Тепер від самоізоляції звільняються українці, у яких є при собі негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не більше, ніж за 48 годин.

Які тепер COVID-правила перетину кордону

  • Правила для українців

Громадянам України, які прибувають з-за кордону, слід мати негативний результат тесту, зробленої не раніше, ніж за 48 годин до перетину кордону. Українцям, які не здали тест, потрібно пройти примусову 14-денну самоізоляцію за додатком "Дій Вдома".

Щоб завершити її достроково, можна зробити ПЛР-тест в акредитованих закладах - після отримання негативного результату обмеження будуть зняті.

Дітям до 12 років та іншим громадянам, переліченим у постанові, проходити самоізоляцію не потрібно.

  • Правила для іноземців

Іноземцям та особам без громадянства під час прибуття до України треба мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше як за 72 години до перетину кордону. Якщо пасажир не виконає цю умову, йому буде відмовлено у в’їзді до країни.

Також, за попередніми вимогами, іноземцям потрібно мати поліс страхування, що покриває витрати на лікування від COVID-19.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чи загрожує українським туристам закриття кордонів через новий локдаун.

Також ми розповідали про те, як працюватимуть "Бориспіль" і "Київ" під час локдауну, і можна летіти з цих аеропортів за кордон.

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