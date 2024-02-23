Кому из водителей разрешено управлять автомобилем с прицепом, чтобы не получить штраф
Часто у владельцев легковых авто возникает потребность в перевозке груза, не помещаемого в авто. Возникает идея приобрести прицеп. Важно знать, с какими прицепами можно ехать, не получая дополнительную категорию водительского удостоверения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Дорожній адвокат".
Категории транспортных средств
Какие есть категории транспортных средств в соответствии с пунктом 2.13 ПДД:
- В - автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов, а количество сидячих мест не превышает восьми (кроме сиденья водителя)
- В - составы транспортных средств с тягачом категории В и прицепом, полная масса которого не превышает 750 килограммов
- BE - составы транспортных средств с тягачом категории В и прицепом, полная масса которого превышает 750 килограммов
Кому разрешено управлять легковыми авто с прицепами
Пунктом 5 Положения о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами установлено, что водителям транспортных средств категории "В" разрешается управлять такими средствами также с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.
При этом водителям транспортных средств категории "В" можно управлять такими средствами с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов.
Однако есть условие - прицеп не может превышать массы автомобиля без погрузки, и общая разрешенная максимальная масса такого состава не превышает 3500 килограммов.
Здесь следует отметить, что законом для определения необходимой категории принимается во внимание полная масса авто и прицепа, а не масса без погрузки.
Водитель с категорией "В" может управлять:
- легковой автомобиль + прицеп максимальной массой не более 750 кг
- легковое авто + прицеп максимальной массой более 750 кг (условие: прицеп не превышает массы авто без погрузки и общая разрешенная максимальная масса состава не превышает 3500 кг)
Есть ответственность за вождение с прицепом без соответствующей категории. Согласно части 2 статьи 126 КУоАП предусматривается наложение штрафа в размере 3400 грн.
Повторное подобное нарушение предусматривает наложение штрафа в размере 40 800 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от 5 до 7 лет.
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