Кому из водителей разрешено управлять автомобилем с прицепом, чтобы не получить штраф

Часто у владельцев легковых авто возникает потребность в перевозке груза, не помещаемого в авто. Возникает идея приобрести прицеп. Важно знать, с какими прицепами можно ехать, не получая дополнительную категорию водительского удостоверения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт " Дорожній адвокат ".

Категории транспортных средств

Какие есть категории транспортных средств в соответствии с пунктом 2.13 ПДД:

В - автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов, а количество сидячих мест не превышает восьми (кроме сиденья водителя)

﻿﻿В - составы транспортных средств с тягачом категории В и прицепом, полная масса которого не превышает 750 килограммов

﻿﻿BE - составы транспортных средств с тягачом категории В и прицепом, полная масса которого превышает 750 килограммов

Кому разрешено управлять легковыми авто с прицепами

Пунктом 5 Положения о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами установлено, что водителям транспортных средств категории "В" разрешается управлять такими средствами также с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.

При этом водителям транспортных средств категории "В" можно управлять такими средствами с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов.

Однако есть условие - прицеп не может превышать массы автомобиля без погрузки, и общая разрешенная максимальная масса такого состава не превышает 3500 килограммов.

Здесь следует отметить, что законом для определения необходимой категории принимается во внимание полная масса авто и прицепа, а не масса без погрузки.

Водитель с категорией "В" может управлять:

﻿﻿легковой автомобиль + прицеп максимальной массой не более 750 кг

﻿﻿легковое авто + прицеп максимальной массой более 750 кг (условие: прицеп не превышает массы авто без погрузки и общая разрешенная максимальная масса состава не превышает 3500 кг)

Есть ответственность за вождение с прицепом без соответствующей категории. Согласно части 2 статьи 126 КУоАП предусматривается наложение штрафа в размере 3400 грн.

Повторное подобное нарушение предусматривает наложение штрафа в размере 40 800 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от 5 до 7 лет.