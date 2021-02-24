Адвоката витягли з душу і побили: у Дніпрі поліція переплутала будинок при штурмі з обшуком

У Дніпрі суд постановив стягнути з держави мільйон гривень моральної компенсації на користь сім'ї, будинок якої поліцейські взяли штурмом, провівши там незаконний обшук - як з'ясувалося, силовики помилилися адресою.

Крім того, постраждалим як відшкодування майнового збитку буде виплачено 77 457 гривень. Ці кошти спишуть з єдиного казначейського рахунку Державної казначейської служби України.

Позивачем у справі виступав адвокат з дружиною з Дніпра. Відповідачем - Державна казначейська служба, ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області та Дніпровський відділ поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Як зазначається в матеріалі справи, 26 червня 2020 року близько сьомої ранку до будинку постраждалих увірвалися озброєні спецназівці поліції, які зламали конструкцію воріт, розбили відеокамеру у дворі, знесли вхідні двері. Вони витягли господаря будинку з душу, повалили на підлогу і "почали бити руками і ногами по голові та тулубу, спричинивши йому тілесні ушкодження". Чоловік близько 45 хвилин пролежав під прицілом автомата. Силовики жодних пояснень щодо своєї появи не надали, посвідчення не показували, постанови суду на проведення обшуку також не пред'являли. Разом з тим слідчо-оперативна група "безперешкодно пересувалася подвір'ям, першим та другим поверхом будинку та щось шукала".

Згодом позивачу дозволили піднятися з підлоги, одягнутися і повідомили, що в будинку планується проведення обшуку, й необхідно зачекати появу представника Ради адвокатів регіону, оскільки чоловік виявився адвокатом.

Слова чоловіка, що силовики помилилися адресою, ті проігнорували, і все одно провели обшук в кабінеті господаря будинку.

Коли потерпілий і його дружина, яка приїхала пізніше, пред'явили документи про право власності на даний будинок, слідчий склав протокол про проведення обшуку, і поліцейські пішли.

Позивач також заявив про зникнення після такого "візиту" поліцейських 20 тисяч доларів з шухлядки в гардеробній кімнаті на другому поверсі, що виявилося на наступний день. Сім'я викликала поліцію і написала заяву про злочин.

"Як зазначається при зверненні до суду, цинізм та ненависть, з якою працівники поліції трощили відеокамеру, виламували ворота та вхідні двері в будинок, які до речі були відчинені, без будь-якої спроби зайти в помешкання мирним шляхом, застосування ними фізичної сили по відношенню до позивача не мають виправдання", - йдеться в матеріалі.

Також вказується, що постраждалий адвокат отримав не тільки фізичні та моральні травми, але і репутаційні, і йому ще тривалий час доводилося виправдовуватися перед сусідами за картину, яку вони спостерігали при "штурмі" будинку.