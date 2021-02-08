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Під Черкасами поліцейських спіймали на катуванні людей: подробиці НП

Новость на русском → Черкаська область, Понеділок 08 лютого 2021 09:46
Під Черкасами поліцейських спіймали на катуванні людей: подробиці НП Під Черкасами поліцейських звинувачують у тортурах (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Черкаській області поліцейських звинувачують у тортурах чоловіка, якого вони "перевіряли" на причетність до шахрайства. Постраждалий після візиту до відділення був змушений звернутися за медичною допомогою.

Про подію розповіли в прес-службі обласної поліції.

У відношенні співробітників розпочато розслідування, на час якого їх відсторонили від виконання службових обов'язків.

"Співробітників Городищенського відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП відсторонили від виконання службових обов'язків через підозри в катуванні чоловіка. Розпочато кримінальне провадження", - розповідають в обласній поліції.

Повідомляється, що 28-річний чоловік поступив в Городищенську місцеву лікарню за медичною допомогою з тілесними ушкодженнями. Він розповів про побиття, в якому звинуватив співробітників правоохоронних органів.

"Попередньо встановлено, що чоловіка доставили у відділ поліції, щоб перевірити його причетність до крадіжки і шахрайства. Згодом він заявив, що його побили співробітники поліції", - повідомляють поліцейські.

Проти поліцейських розпочато розслідування за ч. 2 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Розпочато службове розслідування. За ініціативи керівництва Головного управління Національної поліції у Черкаській області вся інформація відразу ж передана до Державного бюро розслідувань НПУ.

Раніше ми писали, що під Житомиром "копи" вибивали з хлопців зізнання у злочині.

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