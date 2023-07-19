Адвокат разрушил пять самых распространенных мифов о завещании

Завещание - это документ, составленный гражданином, в котором он дает распоряжения о своем имуществе на случай смерти. В связи с этим у украинцев есть много заблуждений, связанных с этим вопросом.

Топ-5 мифов о завещании в Украине

В завещании не обязательно должен быть список всего имущества. Поэтому он действителен и без него. Другое дело, если при составлении завещания распределялись доли, но забыли включить какое-либо имущество. Тогда оно делится по закону между всеми наследниками, включая тех, кто находится в завещании.

Завещание может быть составлено на любое физическое или юридическое лицо, Государство или общину и даже на еще нерожденных. Утверждение, что завещание составляется только на родственников - это миф.

Действительным будет только последнее завещание. Если до этого их было около десятка и они противоречат последнему - выбросьте предыдущие.

Если на меня составлено завещание, то я могу вступить в наследство хотя бы через 10 лет. Это миф! У вас есть время для принятия наследства - 6 месяцев.

Завещание составлено на меня, поэтому я – единоличный владелец, даже если есть несовершеннолетние родственники, инвалиды, нетрудоспособные. Это заблуждение. Они получат половину доли, которая бы принадлежала им по закону.