Адвокат рассказал об ограничениях нового законопроекта о мобилизации: к чему быть готовым

Что изменится

По словам эксперта, новый законопроект о мобилизации практически ничем не отличается от старого.

В частности, дополняют ч. 2 ст. 32 ЗУ "О Национальной полиции", где уполномочивают полицейских в период действия военного положения требовать у мужчин от 18 до 60 лет предъявления военно-учетного документа вместе с документом, удостоверяющим личность.

Адвокат отметил, что в ч. 1 ст. 32 приведены шесть оснований проверки документов и эти нормы были исключительными и расширенному толкованию не подлежали. Однако появляется часть 2, где полиция может требовать документы у мужчин, не объясняя причину.

"Так зачем нужны предыдущие шесть оснований? Выбросьте их на помойку. А, конечно, теперь эти шесть оснований будут действовать только для женщин, а для мужчин - только одно - военное положение", - добавил Роман Симутин.

Такие же полномочия на проверку предоставляются уполномоченным представителям ТЦК и пограничникам, дополняя часть 6 ст. 22 ЗУ "О мобилизации". Граждане будут обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полицейского.

Какие ограничения

Если вы не потребовали явиться в ТЦК или проигнорировали повестку, отправленную по почте или в электронный кабинет, тогда подается заявление в суд.

В течение 15 дней в отношении вас могут применяться одно из ограничений: в праве управления, выезде за границу и аресте счетов. Если в течение 15 дней вы не обжаловали решения суда до апелляции, то оно вступает в законную силу и действует, даже если потом вы подали апелляцию.

Для этого вносятся изменения в Кодекс административного судопроизводства, который дополняют ст. 283-2, где верно прописывают все сроки и порядок.

"Радует, что хотя бы то, что ТЦК обращается в суд, а не как в предыдущем варианте закона - все решает по своему усмотрению и настроение начальник ТЦК самостоятельно", - добавил специалист.

К основным ограничениям законопроекта относят:

пересечь границу без военного билета будет невозможно

снижают предельный возраст мобилизации до 25 лет

руководителей лечебных заведений обяжут сообщать о мужчинах от 18 до 25 лет, находящихся на стационаре

"Знаете, что здесь положительного? Теперь повесток на блокпостах больше не будет. Схема упростится и оптимизируется: ты вышел на улицу, у тебя спросили военный билет, упаковали и увезли. А те, кто живет в режиме партизана и не выходят из домов, вскоре увидят у себя заблокированные счета", - заявил Симутин.

Адвокат отметил, что это только законопроект и в процессе рассмотрения в нем возможны изменения. Принятие закона может затянуться до марта.