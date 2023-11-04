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Как оформить инвалидность во время войны: объяснение Минздрава

Украина, Суббота 04 ноября 2023 11:49
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Как оформить инвалидность во время войны: объяснение Минздрава Фото: Минздрав объяснил, как оформить инвалидность во время войны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Инвалидность в Украине можно оформить после прохождения медико-социальной экспертизы. Эту процедуру упростили на время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Медико-социальная экспертиза проводится при наличии факторов, подтверждающих нарушение функций организма. Причинами инвалидности могут быть заболевания, последствия травм или врожденные пороки.

Для оформления инвалидности необходимо получить направление врача (форма 088/о). Минздрав отмечает, что для этого не нужно заключать декларацию с врачом. Если пациент не может прибыть на комиссию, ее члены сами выезжают в больницу или к человеку.

Для упрощения прохождения МСЭК правительство приняло постановление №225. Теперь медико-социальная комиссия может принять решение об инвалидности заочно, если человек не может прийти. На это не влияет прописка, место жительства или пребывание человека.

Также оформление инвалидности во время войны происходит вне сроков. То есть, если повторный осмотр пал на период действия военного положения, то он переносится на срок не позднее шести месяцев после его отмены.

Критерии установления инвалидности можно узнать по ссылке.

Изменения в военно-врачебных комиссиях

Напомним, в Украине был введен электронный документооборот во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Также изменился порядок прохождения ВВК.

Также Минздрав сократил сроки прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь на медосмотр есть всего 4 рабочих дня, а на проведение анализов и исследований - 3 дня.

РБК-Украина ранее рассказывала, какие документы нужны для прохождения военно-врачебных комиссий.

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ВВК ВЛК Министерство здравоохранения Украины
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