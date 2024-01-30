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Адвокат рассказал, могут ли работники ТЦК заполнять повестки "на коленях"

Законно ли заполнение повесток "на коленях" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине идет мобилизация и на блокпосте вас могут остановить и выписали на колене повестку, на которой уже стоит подпись начальника ТЦК с печатью. Однако это не совсем законно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина.

Могут ли ТЦК заполнять повестку "на коленях"

Важно знать, действительно ли можно считать пустую повестку, на которой уже стояла подпись с печатью, поддельной и выйдет ли ее обжаловать в суд.

В статьи 366 УК Украины говорится, что подделка - это составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение заведомо ложных сведений и другое подделывание официальных документов.

"А теперь вопрос: что именно работник ТЦК внес заведомо ложного в повестку, даже если там стояло факсимиле? Ответ очевиден: ничего. Так будет ли в его действиях состав уголовного правонарушения? Конечно, что нет", - говорит адвокат.

Верховный Суд в своем постановлении от 8 сентября 2022 года отметил, что повестка не может быть обжалована в любом суде, потому что этот документ является лишь средством уведомления о необходимости выполнить воинскую обязанность.

Поэтому повестка в суд не обжалуется. Обжалуются только последствия, если в отношении вас вынесут постановление по ст. 210-1 КУоАП, а заполнение пустой повестки работником ТЦК не является внесением заведомо ложных сведений в документ.

Законно ли вручать повестки подобным образом

Согласно ст. 19 Конституции, органы власти должны действовать в пределах и способа, предусмотренного законами.

Ни одним нормативным документом не предусмотрена возможность заполнения повестки, не начальником ТЦК и не уполномоченным на это лицом. Соответственно, у гражданина и не возникает обязанности ее получать.

Повестка должна быть заполнена заранее и подписана начальником ТЦК - только соблюдение этих требований обязывает вас ее взять, независимо от места вручения.

 

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