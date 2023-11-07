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Адвокат рассказал, "светит" ли тюрьма после получения трех повесток

Светит ли тюрьма после трех повесток (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мобилизация в Украине продолжается и мужчинам продолжают приходить повестки в армию.

Что будет, если вы не явились в ТЦК при получении трех повесток, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео адвоката Романа Симутина.

Что будет за неявку по повесткам

Адвокат объяснил, что формальное обращение ТЦК в полицию с заявлением, что такой гражданин трижды не явился по повесткам, просто проигнорируют. Но если к заявлению присоединят корешки повестки, рапорты, объяснения, какие-то акты отказа и т. п., то, вероятно, откроют уголовное производство.

По словам правозащитника, следователю еще придется доказать, что именно вы получили повестку и намеренно уклонялись от призыва.

"А это - проведение почерковедческой экспертизы для идентификации подписи, если вы отрицаете подлинность вашего автографа, установление обстоятельств, при которых получена повестка, допрос свидетелей, а это преимущественно работники ТЦК или полицейские, показания которых сомнительны, и множество других мелочей", - сказал Роман .

Симутин считает, что перспективность подобного способа близка к нулю. Ведь полицейские все же не мазохисты, и не будут переделывать кучу работы, понимая, что это все в никуда.

Если вас дважды привлекли по Ст. 210 – 1 КУоАП.

Это нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Если начальник ТЦК дважды привлек вас к админответственности и вы не обжаловали и не отменили его постановления в суде – тогда уже стоит "примерить браслеты и полосатую рубашку".

"Ибо таким образом устанавливается так называемый преюдиционный факт, то есть факт вашей преднамеренной неявки по повестке, который вы не оспаривали и который уже не подлежит доказыванию. То есть следователю не нужно будет доказывать обстоятельства получения вами повестки, проведение почерковедческой экспертизы и т.п. на руках уже будут доказательства, то есть постановления", - сообщил эксперт.

Повторность, то есть совершение нарушения два и более раза и системность, то есть вы совершали правонарушения систематически и с умыслом на уклонение от мобилизации.

ВЛК

Если после прохождения ВЛК и вручения повестки на отправку вы без уважительных причин не появляетесь в определенную дату и время в ТЦК, то признание виновным за уклонение от мобилизации почти гарантировано.

 

Читайте также, нужно ли идти в военкомат, если нашли повестку в почтовом ящике.

Напомним, что Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Они будут действовать не менее 15 ноября 2023 года.

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повісткиМобилизация в Украине