Адвокат объяснил, что делать, если вам вручают повестку на дороге

Могут ли вручать повестки на блокпостах?

Правозащитник сообщил, что никто не уполномочен вручать повестки на блокпостах. Они создаются по приказу военного командования. Но проверка документов на дороге -это законно.

"А особый режим вводится в действие общим приказом военного командования и военно-гражданской администрации (ВГА). Именно этим приказом и предоставляются полномочия военным на проверку документов, поверхностный осмотр автомобиля. Почему? Поскольку на этом объекте действует особый режим, частично ограничивающий конституционные права и предоставляющий законные полномочия упомянутым органам власти. Поэтому требование предъявить документ (не передать в руки) для проверки личности - законное", отметил он.

Повестки не могут вручать военные, отмечает адвокат.

"Он не является представителем военкомата и не имеет таких полномочий. Эти функции возложены на ТЦК. Вы сразу подумали: так можно внести изменения в этот приказ и уполномочить! Но подписывающие такие приказы осознают ответственность. Это уже посягательство на территориальную целостность и будет выглядеть как создание отдельной республики в республике - махновщина", - отметил Симутин.

Что делать, если военные требуют документы

По словам Романа, проверять документы может только военный или полицейский, которые, убедившись в вашей особе, должны пожелать хорошей дороги и разрешить проезд.

"Потому что не имеют права передавать ваши персональные данные третьим лицам. Если военный будет настаивать на передаче ему документов, попросите у него приказ о создании блокпоста, где должны быть прописаны такие полномочия. Этим вы введете его в ступор, потому что ему нечего будет на это ответить", - резюмировал он.