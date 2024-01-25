Адвокат предупредил водителей о новом "разводе" от полицейских: это поможет избежать штрафа

Что следует знать

Эксперт говорит, что иногда полицейские говорят водителю переставить автомобиль, чтобы не мешать другим участникам движения или "переезжайте отсюда на этот парковочный карман".

Однако, когда вы садитесь за руль, полицейские включают бодикамеру и фиксируют факт вашего вождения, чтобы затем составить протокол за "пьянку".

Пример ситуации

По словам адвоката, мужчина стоял возле автомобиля, припаркованного рядом с его двором. Вечером подъехал патрульный автомобиль и потребовал предъявить документы.

"Мужчина попался законопослушный: он сел за водительское сиденье, достал техпаспорт, водительское удостоверение и отдал полицейскому. Уже через минуту последний поинтересовался: "От вас пахнет алкоголем, вы употребляли. Пройдете тест на Драгере?" - говорит Симутин.

Мужчина растерялся и начал оправдываться, что не употреблял. Однако полицейский попросил его переставить автомобиль, чтобы не мешать другим участникам движения.

Итак, мужчина сел за руль и переставил авто. Затем ему повторно было предложено пройти тест на алкоголь. Мужчина отметил, что почему он должен проходы осведомления, если вообще не руководил автомобилем.

Однако правоохранители уже зафиксировали тот факт, что водитель переставлял машину.

Поэтому полицейские составили протокол за отказ от прохождения обследования, забрали водительское удостоверение, а дело направили в суд.

Как удалось выиграть суд

Адвокат рассказал, что выиграл суд и доказал, что это была провокация. В частности, затребовали в полиции полное видео, а не обрезанную часть, которую приобщили к материалам дела.

"И если вам кажется это единичным случаем, уверяю, это не так", - отметил эксперт.

В частности, другой случай произошел после начала комендантского часа, компания стояла возле припаркованного автомобиля неподалеку подъезда. Патруль законно проверил их документы и спросил, что они делают здесь.

Когда они узнали, что присутствует и владелец рядом проживающего авто, они попросили его переставить авто на парковочное место и все это сняли.

В результате на водителя безосновательно составили протокол.

Что делать в такой ситуации

Если окажетесь в подобной ситуации, адвокат советует выполнить следующие шаги: