Адреналин на максимум. 10 компьютерных игр за всю историю, где сложность зашкаливает

В мире существуют игры, которые заставляют сердце биться быстрее и поднимают уровень адреналина до максимума. Эти игры не прощают ошибок и ставят перед игроками настоящие испытания.

Про самые сложные игры всех времен, которые проверят ваши нервы на прочность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт TheGamer , посвященный видеоиграм.

Trials Rising

Trials Rising привнес официальные ниндзя-треки в серию в полную силу, сделав эту игру одной из самых сложных для полного завершения.

Как только люди добираются до Зеленого пояса, большинство бросает играть, потому что это такой огромный скачок сложности. Если потратить достаточно временем, вы можете пройти их, но ничто не подготовит вас к Черному поясу.

Самый сложный уровень в серии - это 12-контрольная преграда, на прохождение которой может уйти сотни часов практики, чтобы уложиться в 30-минутный таймер.

Trials Rising (фото: TheGamer)

Darkest Dungeon

С самого начала бои и встречи уже суперсложные, но механика стресса выводит Darkest Dungeon на новый уровень.

Это не обычная система недугов, к которой вы привыкли в RPG. Вы будете постоянно управлять ею, имея дело с этими жестокими боями.

Конечно, смерть постоянна, и хотя это может не быть проблемой в других RPG, это особенно жестоко в Darkest Dungeon, когда все идет против вас.

Darkest Dungeon (фото: TheGamer)

Cloudberry Kingdom

Базовая кампания умеренно сложная, но когда вы добираетесь до седьмой главы, она становится смехотворно трудной. Вы все еще можете добиться успеха, если вложите время.

Седьмая глава начинается с уровня 241, и вы будете бороться и тратить время, пока не доберетесь до предпоследнего этапа, уровня 319.

Именно здесь ваше продвижение остановится в мертвой точке. Даже с замедлением времени сложность здесь настолько высока, что можно подумать, что это пользовательский уровень, а не официальный.

Чтобы внести ясность, количество людей, получивших достижение за прохождение седьмой главы, составляет несколько десятков.

Cloudberry Kingdom (фото: TheGamer)

Vanquish

Vanquish и так довольно сложная игра, даже на нормальном уровне. Есть множество частей, которые доставят вам неприятности, но то, что делает игру все время сложной, так это уровень сложности God Hard.

Этот режим действительно заставляет все более низкие уровни сложности казаться легкими по сравнению с ним. Во-первых, вы умрете быстрее, но у вашего надежного и удобного режима AR значительно сокращено время.

Это ставит вас перед абсолютным испытанием, а система улучшения оружия также исчезла. God Hard предназначен только для хардкорных экспертов экшен-игр.

Vanquish (фото: TheGamer)

Undefined Fantastic Object

Нельзя обойти стороной жанр bullet hell, когда обсуждаются самые сложные игры, и Touhou Seirensen - Undefined Fantastic Object является самым печально известным. Даже на легком уровне сложности эта игра жестока, а если включить режим Lunatic, большинство просто сдадутся.

То, что действительно возносит Undefined Fantastic Object до легендарного статуса, это то, что несколько лет спустя был создан шуточный вирус-вымогатель, который заставлял пользователей набрать 200 миллионов очков в режиме Lunatic для расшифровки своих файлов.

Даже несмотря на то, что технически это можно сделать, это настолько сложно, что большинство жертв, как предполагается, остаются со своими зашифрованными файлами.

Undefined Fantastic Object (фото: TheGamer)

Demon's Souls

Если вы современный геймер, то Souls, вероятно, первое, что приходит вам в голову при обсуждении сложных игр. В действительности большинство игр серии Souls далеко не самые сложные из-за их ролевой природы и медленного темпа. Первая часть, Demon's Souls, с другой стороны, это совсем другая история.

Есть два больших фактора, которые делают эту игру сложнее остальных. Один из них заключается в том, что ваши лечебные предметы ограничены и не являются бесплатными пополнениями после отдыха.

Каждый раз, когда вы умираете в человеческом обличии, это влияет на тенденцию мира, делая игру еще сложнее.

Demon's Souls (фото: TheGamer)

Ninja Gaiden 2

Ninja Gaiden 2 сильно ориентирована на реакцию и быстрый темп. По сей день это одна из самых быстрых экшен-игр, и на уровне Мастер-ниндзя вы можете умереть за долю секунды.

Огненные сюрикен-ниндзя заставят вас изучить высокий, агрессивный и быстрый стиль игры, потому что если вы медлите, то на вас будет лететь десять взрывчаток, прежде чем вы успеете сообразить.

Несмотря на то, насколько жестока сложность Мастер-ниндзя, есть тактики, чтобы облегчить игру. Вы можете цепочкой использовать разные техники в большинстве боев и злоупотреблять Нинпо, но даже с этими стратегиями это все равно одна из самых сложных и требовательных игр.

Ninja Gaiden 2 (фото: TheGamer)

Battletoads

Battletoads абсолютно заслуживает своей репутацией одной из самых сложных игр всех времен, прежде всего из-за одного фактора: игра постоянно меняется. Практически каждый уровень имеет новый трюк и может быть совершенно другой игрой.

Вам нужно будет быть опытным во всех этих разных игровых элементах, будь то турбо-туннель, уклонение от электрических лучей, катание на змеях или обязательный водный уровень.

Даже когда вы доберетесь до предпоследнего этапа, вам придется участвовать в гонке на колесах против пустоты, которая сияет. Есть несколько коротких, легких мест, но по большей части это беспокойное путешествие от начала до конца, в отличие от любой другой игры для NES.

Battletoads (фото: TheGamer)

Ghosts 'N Goblins

Сегодня серия Ghosts 'n Goblins от Capcom известна своей жестокой сложностью, а самым сложным титулом будет оригинальная игра, так как она представила печально известную грязную уловку серии.

Игра уже невероятно сложна, даже когда вы добираетесь до второго уровня, но поскольку она отлично играется, многие в то время решили остаться с ней.

Когда вы побеждаете финального босса, вы обнаруживаете, что игра еще не закончилась, и вам нужно пройти второй круг, чтобы увидеть настоящий финал.

Забавно то, что в аркадах это было скорее наградой для опытных, закаленных игроков, а на домашних консолях это не могло ощущаться более, чем огромный средний палец. Для многих это показалось жестокой шуткой и сюрпризом, который нельзя сказать о продолжении игры.

Ghosts 'N Goblins (фото: TheGamer)

Super Punch-Out!!

Одной из самых сложных игр всех времен часто называют Mike Tyson's Punch-Out. Конечно, Майк Тайсон невероятно крут, но он не сравнится с Super Macho Man 3 из Super Punch-Out. С самого начала эта игра сложнее по двум причинам.

Во-первых, управление не такое надежное, как в консольных играх, так как вам нужно вручную переключаться между ударами по голове и телу, а во-вторых, искусственный интеллект жестоко несправедлив. Он гораздо более реактивный и непредсказуемый, чем в других частях серии.

Если вы хотите полностью пройти все бои здесь, даже с сохранениями, будьте готовы потратить неделю и больше. Super Macho Man 3 может делать свой вращающийся удар молниеносно и может сделать 13 вращающихся ударов подряд после нокдауна.

Super Punch-Out!! (фото: TheGamer)