Адель серьезно заболела и пожаловалась на ужасную боль: "Это хуже родов"

Адель рассказала о потере слуха

Об этом знаменитость откровенно заявила во время своего выступления в Лас-Вегасе, состоявшемся несколькими днями ранее. Она сказала, что заболела редкой ушной инфекцией во время своего пребывания в Мюнхене - это произошло еще в августе.

36-летняя звезда говорит, что из-за этого столкнулась со страшным дискомфортом и болью.

Сейас Адель продолжает лечение, которое, по ее словам, пошло не так, как нужно, ведь сначала знаменитости назначили не те антибиотики. И уже после врачам удалось найти нужные лекарства, которые начали давать положительные результаты.

"У меня никогда не было раньше инфекции уха, это самая большая боль, которую я когда-либо переживала. Это даже хуже родов. Это очень сложно лечить: я пила не те антибиотики несколько дней, и только потом мне подобрали лекарства, которые начали действовать ", - озвучила детали певица.

Певица Адель частично потеряла слух (фото: instagram.com/adele)

Исполнительница уточняла, как чувствует себя сейчас и удалось ли ей уменьшить ужасную боль. Однако очевидно, что эта ситуация стала для нее неприятной и даже невыносимой. Адель признавалась, что в определенные моменты ей "хотелось несколько раз отрезать ухо".

Напомним, недавно знаменитость сообщила о помолвке со своим избранником, спортивным агентом Ричем Полом. Во время того же выступления в Лас-Вегасе артистка рассекретила, что планирует пышную свадьбу с партнером, однако пока она не намерена раскрывать, когда именно состоится празднование.

Селебрити в шутку назвала себя "королевой полетов под прицелом", имея в виду свое будущее замужество и пристальное внимание фанатов к этой теме.

К слову, Адель за свою карьеру завоевала мировую известность, а ее пластинки неоднократно становились платиновыми и одерживали победы в престижных музыкальных номинациях. Также за музыкальные достижения она получала премии Brit Awards и Grammy.

Артистка рассказала о лечении (фото: instagram.com/adele)

От предыдущих отношений певица родила сына по имени Анджело Джеймс Конеки. С отцом ребенка она начала встречаться в 2011 году, а расстались они в апреле 2019 года.

Интересно, что в июне этого года в Instagram артистка выложила фото в платье российского бренда от путиниста Юдашкина. После этого ее раскритиковали украинцы.