Ада Роговцева растрогала архивным фото с мужем: как они выглядели в молодости

Об этом говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее публикацию в соцсети Facebook.

3 июня Степакову исполнилось бы 97 лет.

"День рождения мужа. Уже двадцатый без него. Сегодня исполнилось бы 97", - написала актриса.

Также она поделилась черно-белым фото своей семьи, на котором изображена сама Роговцева, ее супруг, сын Константин Степанков-младший, а также дочка Екатерина.

Напомним, сын актрисы умер в 2012 году на 50-м году жизни от рака. Мать, жена и сестра оставались рядом с ним до его последних минут.

Ада Роговцева показала редкое фото с покойными мужем и сыном (фото: facebook.com/adarogovtseva)

Как отреагировали в сети

Пользователи сети тут же принялись комментировать редкое фото, которое Роговцева опубликовала в сети:

"Светлая память светлому человеку. Так тепло от вашего с ним совместного исполнения "Ішло дівча лучками". С тех пор эту песню полюбила"

"Светлая память вашему мужу! Вы - великаны украинской культуры и искусства. Низкий поклон вам за ваше творчество!"

"Талант. Большой человек"

"Вечная память".

Константин Степанков (кадр из фильма "Карпатское золото", 1991)

Кто такой Константин Степанков

Константин Степанков (настоящая фамилия - Волощук) - советский и украинский актер театра и кино, педагог.

Отец актера, Петр Семенович Волощук, был священником, репрессирован, погиб. Фамилия Степанков образована от девичьей фамилии матери, Евгении Васильевны Степанко.

После школы два года учился в Уманском сельскохозяйственном институте, затем поступил в Киевский институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого (ныне Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого).

С 1955 года - актер Киевского украинского драматического театра им. И. Франко, с 1968 - Киностудии им. А. Довженко.

Среди наиболее известных фильмов Степанкова: "Дума о Колпаке", "Комиссары", "Белая птица с черным признаком", "Обет", "Вавилон", "Каменный крест" и "Высокий перевал".

С Адой Роговцевой он познакомился, когда она училась в институте, а он преподавал там. Он был старше ее на 9 лет и на тот момент был женат.

В 1959 году Роговцева и Степанков поженились. В этом браке родились двое детей.

Сын - Константин Степанков-младший (1962-2012) - актер, режиссер театра и кино, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, позже работал в Международной академии экологии.

Дочка - Екатерина Степанкова (1972 г.р.) - актриса, а с 2007 года - режиссер Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Ада Роговцева с дочерью (фото: facebook.com/kate.stepankova)