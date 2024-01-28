RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Абсурдная вакансия для украинцев насмешила сеть: "главбуху" обещают от 2 до 4 тысяч (видео)

Вакансия выглядела странно (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Блогерша Татьяна Омельченко раскритиковала очередную трэш-вакансию. В этот раз одна из компаний искала главного бухгалтера, которому планировала платить невероятно маленькую зарплату.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое блогерша разместила в Instagram.

Что предлагают в вакансии

Компания "ООО Спецстрой" разместила объявление о поиске главного бухгалтера. Блогерша не смогла проигнорировать вакансию, ведь условия и размер зарплаты просто впечатляют, но весьма неприятно. Человеку, который ищет работу, предлагают всего 2-4 тысячи гривен в месяц.

"Будем сейчас считать залеты этого работодателя. Залет первый - ЗП. Нарушения по "минималке". Ни один уважающий себя главбух на такую вакансию не придет. А куда девался прошлый главбух, сбежал?" - пошутила блогерша.

Омельченко высмеяла новую трэш-вакансию (скриншот)

Также она отметила, что вакансия написана на русском языке. Компания почему-то решила не перевести ее на украинский. Не обошла она и требования и обязанности.

За зарплату до 4 тысяч и при "неполной занятости" человек должен выполнять множество задач.

Часть обязанностей, написавших в вакансии (скриншот)

"Просто пока перечитаешь все обязанности, уже пол дня пройдет. Нет ничего об официальном трудоустройстве. Это тот момент, когда они даже не написали, что они предлагают", - отметила Омельченко.

"Мне сейчас очень жаль бухгалтеров, которые там работают. Потому что если так будут издеваться над главбухом, то что тогда получают бухгалтера? Этот работодатель живет в каком-то 2000 году?" - добавила она.

 

Как реагирует сеть

Видео блогерши насмешило пользователей. Поэтому украинцы шутят и пишут, что даже не могли подумать, что такие вакансии существуют. Также они отмечают:

  • "Может это за день зарплата? Тогда хоть как-то это можно объяснить"
  • "Возможно, это доллары, а не гривны"
  • "Можно было написать: ЗП по результатам собеседования, а не позориться такими цифрами".
Читайте РБК-Украина в Google News
КурйозиЦікаві факти