Абсурдная вакансия для украинцев насмешила сеть: "главбуху" обещают от 2 до 4 тысяч (видео)

Блогерша Татьяна Омельченко раскритиковала очередную трэш-вакансию. В этот раз одна из компаний искала главного бухгалтера, которому планировала платить невероятно маленькую зарплату.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое блогерша разместила в Instagram.
Компания "ООО Спецстрой" разместила объявление о поиске главного бухгалтера. Блогерша не смогла проигнорировать вакансию, ведь условия и размер зарплаты просто впечатляют, но весьма неприятно. Человеку, который ищет работу, предлагают всего 2-4 тысячи гривен в месяц.
"Будем сейчас считать залеты этого работодателя. Залет первый - ЗП. Нарушения по "минималке". Ни один уважающий себя главбух на такую вакансию не придет. А куда девался прошлый главбух, сбежал?" - пошутила блогерша.
Также она отметила, что вакансия написана на русском языке. Компания почему-то решила не перевести ее на украинский. Не обошла она и требования и обязанности.
За зарплату до 4 тысяч и при "неполной занятости" человек должен выполнять множество задач.
"Просто пока перечитаешь все обязанности, уже пол дня пройдет. Нет ничего об официальном трудоустройстве. Это тот момент, когда они даже не написали, что они предлагают", - отметила Омельченко.
"Мне сейчас очень жаль бухгалтеров, которые там работают. Потому что если так будут издеваться над главбухом, то что тогда получают бухгалтера? Этот работодатель живет в каком-то 2000 году?" - добавила она.
Видео блогерши насмешило пользователей. Поэтому украинцы шутят и пишут, что даже не могли подумать, что такие вакансии существуют. Также они отмечают:
Напомним, ранее уже стало известно, что женщина нашла в МакФлури несъедобный "сюрприз" и едва сдерживала эмоции.
Кроме этого, недавно блогер показала вакансию с рабскими условиями.