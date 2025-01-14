Абсолютный мастхэв! Эта дешевая мазь из аптеки увлажнит кожу и заживит раны

Зимой кожа легко сохнет, шелушится и чешется. Однако многие увлажняющие косметические средства вместо того, чтобы регенерировать, раздражают кожу, вызывая жжение и покраснение.

Какая дешевая мазь из аптеки поможет увлажнить и восстановить сухую кожу, ускорит заживление ран, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Какая мазь поможет коже зимой

Мазь окопника - это абсолютный мастхэв на зиму. Она не только успокаивает раздражение и приносит облегчение обезвоженной коже, но также ускоряет заживление ран и даже поддерживает восстановление костей.

Окопник содержит слизь, полифенолы, фруктаны, кремний, дубильные вещества, аспарагин, аллантоин, дигалловую кислоту, хлорогеновую кислоту, кофейную кислоту, розмариновую кислоту, тритерпеновые изобауеренолы, соли калия, кальция и натрия, глюкороманнаны и алкалоиды пиролизидина.

Из-за содержания канцерогенных алкалоидов его относят к ядовитым растениям, поэтому употребление внутрь запрещено. Комиссия Е допускает только наружное применение окопника в виде 5-20 процентной мази и геля. В этих продуктах используется экстракт корня окопника.

От чего еще помогает мазь окопника?

Мазь из окопника предназначена для ухода за сухой и чувствительной кожей, раздраженной внешними факторами, а также ускоряет заживление ран, процесс регенерации эпидермиса и даже дефектов костей.

Также показана к применению после ожогов и обморожений, а также при пролежнях, ранах и язвах. Мазь окопника регенерирует, увлажняет и питает кожу, а также делает ее эластичной и мягкой.

Аллантоин, содержащийся в экстракте окопника, обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами. Временное нанесение мази уменьшает риск образования рубцов.

По словам доктора Генрика Ружанского, окопник стимулирует грануляцию, то есть образование новой соединительной ткани, успокаивает воспаление кожи, также активизирует процессы регенерации хрящей и костей и ускоряет заживление сломанных и трещин костей.

Как использовать мазь окопника?

Если вы используете мазь окопника для регенерации и увлажнения кожи, нанесите препарат на кожу тонким слоем и дайте впитаться. При болях в суставах или регенерации костей нанесите большее количество мази на выбранный участок и массируйте, пока средство не впитается.

Противопоказания к применению мази окопника

Мазь окопника нельзя использовать при повышенной чувствительности к любому из его компонентов. Беременным женщинам и матерям, которые кормят грудью, следует быть осторожными при применении мази окопника. Как и любой продукт, она может вызвать побочные эффекты. Если это произошло, не используйте мазь и обратитесь к врачу.