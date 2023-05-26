До или после завтрака. Когда нужно на самом деле чистить зубы

Когда нужно чистить зубы?

Стоматологи годами твердят нам: чистите зубы два раза в день; один раз утром и один раз вечером. А вы знали, что особенно важно чистить зубы по утрам? Таким образом, вы сможете удалить бактерии, накопившиеся за ночь, пока вы спали. И всегда приятно начинать день со свежего дыхания. Но стоматологи ничего не говорят о точном времени суток.

Как оказалось, лучше чистить зубы перед завтраком. Когда вы делаете это после еды, вы можете повредить зубы. Особенно после того, как вы съели что-то сладкое или кислое. Когда вы чистите зубы сразу после того, как съели что-то сладкое или кислое, вы можете повредить зубную эмаль. И это увеличивает риск получить кариес.

Итак, если вы хотите сделать эту процедуру перед завтраком, но очень хотите выйти из дома со свежим дыханием, то подождите тридцать минут после еды, прежде чем чистить зубы. А если вы очень спешите, вместо этого можно использовать жидкость для полоскания рта.