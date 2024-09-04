Чему-нибудь и как-нибудь. 7 бесполезных школьных предметов, которым учили в СССР

Политинформация

В те времена, когда телевизоры были редкостью, а газеты выписывали только в интеллигентных семьях, информирование широких масс о событиях в стране и мире было очень важно. Политиинформаторами становились партийные работники, педагоги, комсомольские активисты и просто грамотные члены коллективов.

В школах за проведение таких уроков отвечали учителя и классные руководители, часто назначавшие ответственных среди учеников. Пропуски таких уроков наказывались плохими оценками за поведение и могли привести к серьезным проблемам, вплоть до исключения из школы.

Таким образом, советская система контролировала единомыслие своих граждан с ранних лет.

Прочитал сам – рассказывай другим (фото: Ugorod.dn.ua)

Этика и психология семейной жизни

В конце 80-х годов во времена либерализации общественной жизни в школьную программу ввели новый предмет - этику и психологию семейной жизни. Он был предназначен для старшеклассников и преследовал цель подготовить их ко взрослой жизни, обсуждая темы, которые ранее в СССР замалчивались.

На уроках рассказывали об отношениях между ребятами, дружбе, любви, сексуальной жизни, внутрисемейных отношениях и прочем. Несмотря на отличную идею, на практике предмет излагался поверхностно из-за нехватки профессиональных кадров и отсутствия уважения среди учащихся.

Чертеж

После начальной школы у советских детей появлялся предмет "Чертение". Он требовал от учащихся дополнительных усилий и материалов, таких как тубус, специальная бумага, циркуль и другие инструменты - все это стоило денег.

Этот предмет готовил учащихся к роли будущих строителей и архитекторов, ведь СССР делал упор на индустриализацию. Хотя предмет оставался в программе старшеклассников некоторое время после распада СССР, сейчас его в обычных школах нет, потому что есть 3-D моделирование.

Чертеж требовал много инструментов - и это не только циркуль и линейка (фото: violity.com)

Конституция СССР

Когда-то в седьмых классах советских школ особое внимание уделялось изучению Конституции СССР.

Этот предмет формировал у школьников понимание государственного устройства, роли Коммунистической партии и основных аспектов жизни советских граждан. Курс был направлен на подготовку молодежи к активному участию в построении коммунистического общества.

Однако в 1958 году этот предмет был исключен из школьной программы, что, возможно, связано с политическими изменениями - а возможно, с тем, чтобы не напоминать советским гражданам, что у них вообще есть такая штука как Конституция, которая все равно не выполнялась в жизни.

Чистописание

В советских школах каллиграфическому почерку придавали большое значение. Ученики учились писать разборчиво и аккуратно, ведь многие документы в то время писались от руки. Сейчас этот навык теряет актуальность из-за распространения компьютеров и гаджетов.

Многие дети не любили этот предмет из-за необходимости быть терпеливыми и аккуратными, а также из-за трудностей в работе с перьевой ручкой, часто оставлявшей чернильные пятна.

Астрономия

Астрономия была обязательным предметом в школьной программе советских времен и ее изучение занимало значительную часть учебного времени. Хотя этот предмет преследовал цель расширить знания учащихся о Вселенной, планетах и звездах, многие считают, что практической пользы от него было немного.

Для большинства учащихся астрономия осталась лишь набором теоретических фактов, не пригодившихся в повседневной жизни. Из-за отсутствия практического применения эти знания часто забывались сразу после окончания школы.

Сегодня этот предмет рассматривается многими как пустая трата времени, не давшая реальных навыков для жизни.

Когда астрономия появилась в школе как подготовка будущих моряков, но когда это было?! (фото: Kidstaff.com.ua)

История КПСС

История КПСС была обычным предметом в советских школах, который должны были изучать все учащиеся. Этот предмет охватывал изучение съездов партии и других политических событий, считавшихся важными в Советском Союзе.

Многие люди, обучавшиеся в то время, вспоминают этот предмет с ужасом, считая его совершенно ненужным и непригодным для жизни.