Чему-нибудь и как-нибудь. 7 бесполезных школьных предметов, которым учили в СССР

В советской школе существовали довольно странные предметы. Некоторые из них были данью политическим требованиям коммунистического строя, а некоторые - просто "реликтами" прошлого, которые "рука не поднималась" выбросить из школьной программы. Какие именно школьные предметы в СССР были полной или частичной тратой времени?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о странных и уже незнакомых нам школьных предметах советских времен.
В те времена, когда телевизоры были редкостью, а газеты выписывали только в интеллигентных семьях, информирование широких масс о событиях в стране и мире было очень важно. Политиинформаторами становились партийные работники, педагоги, комсомольские активисты и просто грамотные члены коллективов.
В школах за проведение таких уроков отвечали учителя и классные руководители, часто назначавшие ответственных среди учеников. Пропуски таких уроков наказывались плохими оценками за поведение и могли привести к серьезным проблемам, вплоть до исключения из школы.
Таким образом, советская система контролировала единомыслие своих граждан с ранних лет.
В конце 80-х годов во времена либерализации общественной жизни в школьную программу ввели новый предмет - этику и психологию семейной жизни. Он был предназначен для старшеклассников и преследовал цель подготовить их ко взрослой жизни, обсуждая темы, которые ранее в СССР замалчивались.
На уроках рассказывали об отношениях между ребятами, дружбе, любви, сексуальной жизни, внутрисемейных отношениях и прочем. Несмотря на отличную идею, на практике предмет излагался поверхностно из-за нехватки профессиональных кадров и отсутствия уважения среди учащихся.
После начальной школы у советских детей появлялся предмет "Чертение". Он требовал от учащихся дополнительных усилий и материалов, таких как тубус, специальная бумага, циркуль и другие инструменты - все это стоило денег.
Этот предмет готовил учащихся к роли будущих строителей и архитекторов, ведь СССР делал упор на индустриализацию. Хотя предмет оставался в программе старшеклассников некоторое время после распада СССР, сейчас его в обычных школах нет, потому что есть 3-D моделирование.
Когда-то в седьмых классах советских школ особое внимание уделялось изучению Конституции СССР.
Этот предмет формировал у школьников понимание государственного устройства, роли Коммунистической партии и основных аспектов жизни советских граждан. Курс был направлен на подготовку молодежи к активному участию в построении коммунистического общества.
Однако в 1958 году этот предмет был исключен из школьной программы, что, возможно, связано с политическими изменениями - а возможно, с тем, чтобы не напоминать советским гражданам, что у них вообще есть такая штука как Конституция, которая все равно не выполнялась в жизни.
В советских школах каллиграфическому почерку придавали большое значение. Ученики учились писать разборчиво и аккуратно, ведь многие документы в то время писались от руки. Сейчас этот навык теряет актуальность из-за распространения компьютеров и гаджетов.
Многие дети не любили этот предмет из-за необходимости быть терпеливыми и аккуратными, а также из-за трудностей в работе с перьевой ручкой, часто оставлявшей чернильные пятна.
Астрономия была обязательным предметом в школьной программе советских времен и ее изучение занимало значительную часть учебного времени. Хотя этот предмет преследовал цель расширить знания учащихся о Вселенной, планетах и звездах, многие считают, что практической пользы от него было немного.
Для большинства учащихся астрономия осталась лишь набором теоретических фактов, не пригодившихся в повседневной жизни. Из-за отсутствия практического применения эти знания часто забывались сразу после окончания школы.
Сегодня этот предмет рассматривается многими как пустая трата времени, не давшая реальных навыков для жизни.
История КПСС была обычным предметом в советских школах, который должны были изучать все учащиеся. Этот предмет охватывал изучение съездов партии и других политических событий, считавшихся важными в Советском Союзе.
Многие люди, обучавшиеся в то время, вспоминают этот предмет с ужасом, считая его совершенно ненужным и непригодным для жизни.
Раньше мы писали о современных звездах, на которых когда-то равнялись все одноклассники.
Читайте также, какие продукты диетолог посоветовал есть детям, чтобы они набирались ума.
При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты "Образовательная политика", "Бабель", ugorod.dn.ua.