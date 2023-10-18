Абитуриентам сделали важное объявление об экзаменах в 2024 году: что важно знать

По какому правописанию составлять НМТ по украинскому языку

В 2024 году блок задач по украинскому языку не будет предусматривать задания на те нормы, которые претерпели изменения согласно новому правописанию. То есть в следующем учебном году экзамены пройдут по старому правописанию.

Отметим, что 2024 станет последним годом, когда задачи НМТ по украинскому языку будут укладываться по старому правописанию. Таким образом, с 2025 года задачи экзаменов будут сдавать в соответствии с новой редакции правописания.

Как изменилось правописание

22 мая 2019 года Кабмин принял новую редакцию Украинского правописания. Она предполагает следующие главные изменения:

"проєкт" вместо "проект"

частицу "пів" можно писать отдельно

частицы "міні", "веб", "віце", "мега" и все остальные пишем вместе

"священник" следует писать с двумя "н"

можно употреблять две формы "ірій" та "ирій", "ірод" та "ирод", но только "індик"

Появились также слова, имеющие две полноправные формы:

аудієнція та авдієнція

лауреат та лавреат

аудиторія та авдиторія

кафедра і катедра

ефір і етер

міф і міт

Борисфен і Бористен

радості та радости, любові й любови

Кроме того, новое правописание предполагает активное использование феминитивов.

Главное о вступительной кампании 2024 года

В следующем году НМТ пройдет в формате 3+1, где три предмета являются обязательными, а один - на выбор. К обязательным относятся:

украинский язык

история Украины (от 16 века до сегодняшнего дня)

математика

Среди предметов по выбору появится отдельно украинская литература, а также снова введут географию.

Поскольку все тестирование участники сдают в один день, они будут работать над задачами с перерывом. Схема такая: два часа работа над тестом - перерыв - снова два часа работы.

То есть в общей сложности тестирование будет длиться четыре часа с коротким перерывом.

В 2024 году тестирование НМТ может начаться в мае, поэтому, соответственно, и регистрация начнется раньше.

Из-за того, что тест станет длиннее, две смены сдачи, вероятно, не будет. Календари процедуры НМТ также появятся позже.