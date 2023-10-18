Абитуриентам сделали важное объявление об экзаменах в 2024 году: что важно знать

Выпускники школ уже начинают подготовку к национальному мультипредметному тесту 2024 (НМТ). К сдаче украинского языка можно подготовиться по прошлогодним программам ВНО. Однако многих абитуриентов мог волновать вопрос о правописании.
РБК-Украина (проект Styler) дает на него ответ, ссылаясь на комментарий заместителя директора УЦОКО Василия Терещенко для Osvita.ua.
В 2024 году блок задач по украинскому языку не будет предусматривать задания на те нормы, которые претерпели изменения согласно новому правописанию. То есть в следующем учебном году экзамены пройдут по старому правописанию.
Отметим, что 2024 станет последним годом, когда задачи НМТ по украинскому языку будут укладываться по старому правописанию. Таким образом, с 2025 года задачи экзаменов будут сдавать в соответствии с новой редакции правописания.
22 мая 2019 года Кабмин принял новую редакцию Украинского правописания. Она предполагает следующие главные изменения:
Появились также слова, имеющие две полноправные формы:
Кроме того, новое правописание предполагает активное использование феминитивов.
В следующем году НМТ пройдет в формате 3+1, где три предмета являются обязательными, а один - на выбор. К обязательным относятся:
Среди предметов по выбору появится отдельно украинская литература, а также снова введут географию.
Поскольку все тестирование участники сдают в один день, они будут работать над задачами с перерывом. Схема такая: два часа работа над тестом - перерыв - снова два часа работы.
То есть в общей сложности тестирование будет длиться четыре часа с коротким перерывом.
В 2024 году тестирование НМТ может начаться в мае, поэтому, соответственно, и регистрация начнется раньше.
Из-за того, что тест станет длиннее, две смены сдачи, вероятно, не будет. Календари процедуры НМТ также появятся позже.
Ранее мы рассказывали, кто из абитуриентов может не сдавать НМТ для поступления.
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