9 способов согреть ноги во время прогулки в холодную погоду

Прогулки в холодную снежную погоду могут доставлять нам массу удовольствия. А еще порой долго приходится находиться на улице в ожидании транспорта или перемещаясь по важным делам. И во время зимы есть большой риск замерзнуть именно в ноги, а при сильном замерзании даже получить обморожение.

Какие способы помогут вам утеплить ноги во время длительного нахождения на холодной улице, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Verywell Fit.

Выбирайте кожаную обувь

Зимние кроссовки часто содержат сетчатую мембрану, что не очень годится для низких температур. Для холодного времени года лучше всего подходят ботинки из натуральной кожи. В такой обуви ноги точно не будут мерзнуть. В идеале - материал обуви должен полностью блокировать поступающий холодный воздух.

Обувь должна быть просторной

Чтобы ноги не замерзали во время длительного нахождения на холоде - вам должно быть просторно в ботинках или сапогах - это поможет сохранить тепло. Не стоит покупать ботинки на два размера больше - вы просто должны иметь возможность пошевелить пальцами, а шнурки не должны сковывать движения.

Утепляем бумагой

Используйте совет велосипедистов Тур де Франс: бумага - отличный изолятор. В холодные дни возьмите бумажное полотенце или салфетки, оберните ими верхнюю часть стопы, пальцы ног и под пальцами. Затем наденьте обувь. Это обеспечивает тонкий слой изоляции, которого достаточно для комфорта.

Пластиковая пленка

Заправьте полиэтиленовую пленку или пакет между верхом обуви, верхней частью стопы и пальцами ног. Это перекроет доступ холодного воздуха к пальцам ног, а пот не будет скапливаться на подошве стопы. Полиэтилен достаточно тонкий, чтобы поместиться в вашу обувь, не меняя тип носков. Если вам станет жарко в ноги, вы всегда можете вытащить пакет и выбросить.

Одноразовые шапочки для душа или бахилы

Их можно использовать как гетры для обуви, чтобы защитить обувь от дождя и снега. Можно их надеть как поверх обуви, так и внутрь - поверх носков. Внутри обуви у вас появится водонепроницаемый слой, который защитит и от ветра. Это может вызвать потливость ног и намокание носков, поэтому используйте этот метод осторожно.

Скотч

Наклейте клейкую ленту на верх обуви. Это быстро, легко и почти бесплатная защита для вашей обуви в непогоду. Обклейте скотчем полный круг, включая подошву. Лента прилипнет и не оторвется даже во время долгой прогулки под дождем.

Двойной слой носков

Классическая комбинация для долгих пеших прогулок - тонкий полипропиленовый носок, впитывающий пот и внешний шерстяной носок. Это хорошо помогает согреть пальцы ног. Не выбирайте комбинацию, которая окажется слишком толстой и ноге будет тесно в обуви. Еще один трюк - надеть нейлоновые носки или чулки по колено. Они не добавят толщины, но помогут согреть ноги.

Грелки для ног

Это специальные одноразовые вставки, которые обеспечивают мягкое тепло на срок до 6 часов. Их надевают в обувь выше или ниже пальцев ног. Они тонкие как стельки, но если обувь прилегает плотно, то придется выбрать носки тоньше.

Не стойте на одном месте

Если у вас запланирована прогулка или вам приходится долго находиться на улице - ходите, а не стойте на одном месте. Движение ног при ходьбе будут вырабатывать тепло и ноги не будут замерзать. Если вы просто гуляете, то первые минуты начните в легком темпе, потом его увеличивайте, делайте интервалы быстрой ходьбы и выбирайте маршруты, где есть горки или лестница, чтобы разогнать кровь.